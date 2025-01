Une attaque de requin a tué jeudi un homme de 40 ans dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, a annoncé le procureur de la République.

Keystone-SDA ATS

L'homme, originaire de l'île de Maré, dans l'est du territoire français ultramarin du Pacifique, se trouvait en compagnie de sa famille sur l'îlot Kendek où il pratiquait la pêche sous-marine, selon un communiqué de presse diffusé vendredi.

Grièvement blessé au niveau du bras par un requin et inconscient, le quadragénaire a été transporté par ses proches vers la ville voisine de Koumac, sur la Grande Terre, l'île principale de la Nouvelle-Calédonie, avant d'être pris en charge par les sapeurs-pompiers et des sauveteurs bénévoles.

Le service des urgences de l'hôpital de Koumac étant fermé depuis le 1er janvier, faute de personnel médical, une équipe de médecins d'urgence a été dépêchée depuis Nouméa (sud). Le médecin urgentiste a constaté le décès à 18h40 (08h40 en Suisse), malgré les tentatives de réanimation.

Le procureur de la République a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort et tenter d'identifier l'espèce du requin mis en cause.

En juin 2024, une attaque de squale avait eu lieu à Poindimié, dans le nord-est de la Grande Terre. Selon les éléments communiqués par le procureur de la République, un homme, qui pratiquait alors le kitesurf, s'était noyé avant que son corps ne soit attaqué par plusieurs requins.