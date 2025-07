Attaqué par un lion, il se défend: «Si je n'avais pas été fort, je ne serais pas là»

Un lion échappé d'un parc à thème des environs de la ville touristique d'Antalya, dans le sud-ouest de la Turquie, a été abattu après avoir attaqué un ouvrier agricole, blessé sans gravité, ont indiqué les autorités locales et un média.

Le lion, baptisé Zeus, s'est échappé de son enclos dans le parc animalier Land of Lions situé à Manavgat, à quelque 60 km à l'ouest d'Antalya, aux premières heures du matin, a indiqué le gouverneur d'Antalya.(image d'illustration) IMAGO/CHROMORANGE

Agence France-Presse Valérie Passello

Selon le journal BirGun, il a ensuite attaqué un ouvrier agricole, Suleiman Kir, endormi avec sa femme dans une plantation de pistachiers.

M. Kir, blessé dans sa lutte contre le lion, a été transporté dans un hôpital pour y recevoir des soins. «Nous étions recouverts de couvertures pour nous protéger des moustiques, et quand l'appel à la prière a retenti, j'ai essayé de me lever mais je n'ai pas pu», a raconté au journal M. Kir.

«J'ai vu que c'était quelque chose d'énorme»

«Soudain, j'ai senti quelque chose toucher mon pied gauche, et quant j'ai réussi enfin à me lever, j'ai vu que c'était quelque chose d'énorme, j'ai cru que c'était un chien», a poursuivi l'agriculteur.

Dans une vidéo postée en ligne, il a décrit sa lutte contre le lion. «Nous avons appelé à l'aide mais il n'y avait personne dans les parages. Comme le lion mordait mon mollet et mon cou, je l'ai attrapé par le cou et j'ai commencé à serrer, et il a reculé. A ce moment, les forces de sécurité sont arrivées», a-t-il raconté.

«Si je n'avais pas été fort, je ne serais pas là», a-t-il ajouté. Le gouverneur d'Antalya a indiqué que le lion avait été localisé et abattu.

«Il n'était pas possible de capturer vivant le lion qui s'est échappé car il représentait un danger pour les personnes et l'environnement, donc il a été abattu», a ajouté le gouverneur, soulignant qu'une enquête a été ouverte. Selon «BirGun», le parc Land of Lions abrite une trentaine de fauves.

