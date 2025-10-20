Atteint de la maladie de Charcot, un sénateur français a rendu son dernier souffle

Le sénateur LR Gilbert Bouchet, qui a porté la loi visant à une amélioration de la prise en charge de la maladie de Charcot, dont il était lui-même atteint, est décédé lundi à 78 ans, a annoncé la ville de Tain-l'Hermitage (Drôme), dont il a été maire.

Gilbert Bouchet est décédé lundi à 78 ans. imago/PanoramiC

Agence France-Presse Gregoire Galley

«C'est avec une profonde émotion et une immense tristesse que la Ville de Tain-l'Hermitage a appris le décès de Gilbert Bouchet, survenu lundi 20 octobre 2025, des suites de la maladie de Charcot», écrit la municipalité dans un communiqué, qui salue «la mémoire d'un homme qui aura profondément marqué son histoire».

Affaibli et sous respirateur, Gilbert Bouchet avait en octobre 2024 défendu en personne la réforme de la prise en charge des patients touchés par cette maladie, également nommée sclérose latérale amyotrophique (SLA), qui condamne les patients touchés à une paralysie progressive gagnant l'ensemble du corps et aboutit au décès en quelques années.

Le témoignage fort du sénateur avait entraîné un élan d'émotion dans les travées du Sénat. Le texte a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en février dernier.

«Gilbert Bouchet a affronté la maladie avec la même combativité qui caractérisait toute sa vie. Jusqu'à ses derniers instants, il est resté fidèle à ses idées, à son engagement et à son franc-parler, symbole d'un élu sincère et entier», salue la ville de Tain-l'Hermitage, où il avait été élu maire en 1995. Il a dirigé cette commune des bords de la Drôme pendant plus de vingt ans.

Gilbert Bouchet était né le 8 janvier 1947 en Ardèche. Chef d'entreprise de profession, dans l'hôtellerie, il est devenu sénateur de la Drôme pour la première fois en 2014. La maladie de Charcot touche 6 à 7.000 personnes en France.