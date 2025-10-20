Atteint de la maladie de Charcot, un sénateur français a rendu son dernier souffle

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Atteint de la maladie de Charcot, un sénateur français a rendu son dernier souffle

Gregoire Galley

20.10.2025

Le sénateur LR Gilbert Bouchet, qui a porté la loi visant à une amélioration de la prise en charge de la maladie de Charcot, dont il était lui-même atteint, est décédé lundi à 78 ans, a annoncé la ville de Tain-l'Hermitage (Drôme), dont il a été maire.

Gilbert Bouchet est décédé lundi à 78 ans.
Gilbert Bouchet est décédé lundi à 78 ans.
imago/PanoramiC

Agence France-Presse

20.10.2025, 11:57

20.10.2025, 12:00

«C'est avec une profonde émotion et une immense tristesse que la Ville de Tain-l'Hermitage a appris le décès de Gilbert Bouchet, survenu lundi 20 octobre 2025, des suites de la maladie de Charcot», écrit la municipalité dans un communiqué, qui salue «la mémoire d'un homme qui aura profondément marqué son histoire».

Affaibli et sous respirateur, Gilbert Bouchet avait en octobre 2024 défendu en personne la réforme de la prise en charge des patients touchés par cette maladie, également nommée sclérose latérale amyotrophique (SLA), qui condamne les patients touchés à une paralysie progressive gagnant l'ensemble du corps et aboutit au décès en quelques années.

Le témoignage fort du sénateur avait entraîné un élan d'émotion dans les travées du Sénat. Le texte a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en février dernier.

«Gilbert Bouchet a affronté la maladie avec la même combativité qui caractérisait toute sa vie. Jusqu'à ses derniers instants, il est resté fidèle à ses idées, à son engagement et à son franc-parler, symbole d'un élu sincère et entier», salue la ville de Tain-l'Hermitage, où il avait été élu maire en 1995. Il a dirigé cette commune des bords de la Drôme pendant plus de vingt ans.

Gilbert Bouchet était né le 8 janvier 1947 en Ardèche. Chef d'entreprise de profession, dans l'hôtellerie, il est devenu sénateur de la Drôme pour la première fois en 2014. La maladie de Charcot touche 6 à 7.000 personnes en France.

Les plus lus

Atteint de la maladie de Charcot, un sénateur français a rendu son dernier souffle
Giorgia Meloni défie les lois de la politique italienne
Donald Trump brandit de nouvelles menaces !
OpenAI achète des puces par millions sans en avoir les moyens
La police vaudoise visée ? Une oeuvre controversée fait polémique à Lausanne
Un grave accident a eu lieu à l’aéroport de Hong Kong !