  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vienne Attentat déjoué contre Taylor Swift: prison avec sursis

ATS

26.8.2025 - 18:33

La justice allemande a condamné mardi un adolescent syrien à un an et demi de prison avec sursis pour avoir participé à la préparation d'un attentat islamiste, finalement déjoué, contre les concerts de Taylor Swift à Vienne à l'été 2024.

La superstar américaine était alors en tournée mondiale, avec trois concerts prévus à Vienne en août 2024 (archives).
La superstar américaine était alors en tournée mondiale, avec trois concerts prévus à Vienne en août 2024 (archives).
sda

Keystone-SDA

26.08.2025, 18:33

Ce jeune homme de 16 ans a été reconnu coupable de «préparation d'un acte de violence grave mettant en danger l'Etat» et de «soutien d'un acte de violence terroriste à l'étranger» par un tribunal de Berlin.

Il s'agit d'un Syrien nommé Mohammad A., un adepte de l'idéologie du groupe djihadiste Etat islamique (EI), selon le parquet fédéral qui l'a poursuivi en justice fin juin.

Selon le tribunal, l'adolescent avait apporté de l'aide via les réseaux sociaux au principal suspect, un Autrichien de 19 ans, pour des projets d'attentat contre Taylor Swift.

La superstar américaine était alors en tournée mondiale, avec trois concerts prévus à Vienne en août 2024.

Âgé de 14 ans au moment des faits, «l'accusé avait notamment transmis» au principal suspect «une vidéo expliquant comment fabriquer une bombe et l'avait mis en relation avec un membre de l'Etat Islamique», détaille le communiqué.

Début août, la police autrichienne avait découvert ces projets d'attentats, arrêté le principal suspect en Autriche et annulé les concerts de la chanteuse.

Quant à Mohammed A., il avait été arrêté à Francfort-sur-l'Oder, ville de l'est de l'Allemagne où il allait à l'école.

La cour d'appel indique qu'il a présenté «des aveux complets». En Autriche, l'enquête visant le principal suspect est toujours en cours.

Les plus lus

«Ça met le feu aux fesses» - L’intouchable Duplantis menacé ?
Elisabeth Baume-Schneider se dit «abasourdie» face aux propos des policiers
Un quadragénaire meurt après une bagarre sur une terrasse
Malgré des «discussions agréables», Ricardo Rodriguez recale le FC Sion
Vaud: pratique non conforme du bouclier fiscal – «C'est inadmissible»