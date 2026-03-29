Attentat déjoué à Paris: deux nouvelles interpellations

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un mineur déjà arrêté Attentat déjoué à Paris: deux nouvelles interpellations

ATS

29.3.2026 - 12:27

Deux nouvelles personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche dans le cadre de l'enquête sur l'attentat déjoué contre le siège parisien de la Bank of America, a indiqué le Parquet national anti-terroriste (Pnat), sollicité par l'AFP.

Les investigations ont été confiées à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).
Les investigations ont été confiées à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.03.2026, 12:27

La garde à vue du mineur interpellé samedi «a par ailleurs été prolongée», a précisé le Pnat, confirmant des informations du Parisien. Au total, trois personnes sont donc en garde à vue dans ce dossier pour lequel le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a dit faire un «lien» avec la guerre au Moyen-Orient.

Les faits se sont déroulés samedi vers 03h30, rue La Boétie, dans le centre-ouest de Paris, devant les locaux de la Bank of America. Des policiers y ont interpellé un homme qui venait de déposer un engin explosif artisanal.

L'homme interpellé sur les lieux s'apprêtait à allumer le dispositif avec un briquet. Il était accompagné par un deuxième individu qui avait pris la fuite, en courant.

Selon les premiers éléments, les deux hommes étaient arrivés à pied devant l'établissement américain. Pendant que le premier déposait le dispositif, le second a pris du recul pour, semble-t-il, faire des photos ou une vidéo avec son portable.

L'engin explosif était composé d'un bidon transparent de 5 litres de liquide, probablement un hydrocarbure, et d'un système de mise à feu.

Recruté sur Snapchat

Le parquet antiterroriste s'est saisi immédiatement et a ouvert une enquête notamment pour «tentative de dégradation par incendie ou moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste».

Les investigations ont été confiées à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Le mineur interpellé samedi a expliqué, selon une source policière, avoir été recruté via l'application Snapchat pour réaliser cette opération moyennant la somme de 600 euros.

Laurent Nuñez a évoqué samedi soir «des similitudes» entre le mode opératoire de cet attentat déjoué et les actions menées dans plusieurs pays européens et revendiquées par un mystérieux groupuscule, considéré comme proche des Gardiens de la révolution iraniens.

Si Laurent Nuñez a affirmé ne pas savoir qui était «le commanditaire», il a ajouté: «il y a quand même une suspicion» d'une action menée par «des proxies» (intermédiaires, ndlr) des Iraniens.

Les plus lus

Le mystérieux «très gros cadeau» que l'Iran a offert à Trump
Nordmann ou Thuillard au Conseil d'Etat? Suivez le duel en direct
Murat Yakin satisfait de ses expérimentations, Xhaka plus perplexe
Une traileuse de 12 ans, «lassitude démocratique» et boom du suicide assisté
Attentat déjoué à Paris: deux nouvelles interpellations
La rencontre Portugal-Mexique assombrie par un drame