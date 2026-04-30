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Vives critiques Attentat de Bondi: la police australienne avait été alertée

ATS

30.4.2026 - 06:59

Une organisation juive australienne avait averti la police du risque d'attaque terroriste peu avant l'attentat antisémite commis en décembre sur la plage de Bondi, a révélé jeudi la commission d'enquête sur le drame. Quinze personnes ont péri dans la tuerie.

Titre : Attentat terroriste à Bondi Beach... Crédit : © Edwina Pickles, The Sydney Morning Herald... Légende : Un policier bouleversé se penche près des corps de Boris (69 ans) et Sofia (61 ans) Gurman. Lors de l'attentat terroriste de Bondi Beach, le couple a été tué alors qu'il tentait de désarmer l'un des tireurs. Sydney, Australie, 14 décembre 2025...Récit : Lors de l'événement communautaire « Chanukah by the Sea » organisé à Bondi Beach pour célébrer la fête juive, deux hommes armés, motivés par l'idéologie de l'État islamique, ont attaqué les participants, tuant 15 personnes. Parmi les victimes figuraient Matilda, 10 ans, et Alexander Kleytman, 87 ans, un survivant ukrainien de l’Holocauste. Le Premier ministre Anthony Albanese a qualifié cette fusillade de masse d’attaque antisémite et d’incident terroriste le plus meurtrier jamais survenu sur le sol australien. La fusillade a entraîné une réévaluation en profondeur de la sécurité publique et des mesures de protection de la liberté religieuse en Australie.
Titre : Attentat terroriste à Bondi Beach... Crédit : © Edwina Pickles, The Sydney Morning Herald... Légende : Un policier bouleversé se penche près des corps de Boris (69 ans) et Sofia (61 ans) Gurman. Lors de l'attentat terroriste de Bondi Beach, le couple a été tué alors qu'il tentait de désarmer l'un des tireurs. Sydney, Australie, 14 décembre 2025...Récit : Lors de l'événement communautaire « Chanukah by the Sea » organisé à Bondi Beach pour célébrer la fête juive, deux hommes armés, motivés par l'idéologie de l'État islamique, ont attaqué les participants, tuant 15 personnes. Parmi les victimes figuraient Matilda, 10 ans, et Alexander Kleytman, 87 ans, un survivant ukrainien de l’Holocauste. Le Premier ministre Anthony Albanese a qualifié cette fusillade de masse d’attaque antisémite et d’incident terroriste le plus meurtrier jamais survenu sur le sol australien. La fusillade a entraîné une réévaluation en profondeur de la sécurité publique et des mesures de protection de la liberté religieuse en Australie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.04.2026, 06:59

Naveed Akram et son père Sajid Akram, tué par la police lors de l'attaque, sont accusés d'avoir ouvert le feu pendant une dizaine de minutes le dimanche 14 décembre sur une foule rassemblée pour célébrer la fête juive de Hanouka.

«Un attentat terroriste contre la communauté juive de Nouvelle-Galles du Sud est probable et le niveau d'incitation à la haine antisémite est élevé», avait écrit le Community Security Group (CSG) dans un e-mail envoyé moins d'une semaine avant l'attaque et rendu public par la commission d'enquête.

A l'époque, la police avait répondu qu'elle n'était pas en mesure de mobiliser des agents dédiés en permanence, proposant à la place l'envoi de patrouilles mobiles pour «passer et surveiller l'événement».

Vives critiques

Cet échange a été révélé à l'occasion de la publication des conclusions préliminaires de la commission présidée par la juge à la retraite Virginia Bell. Il est rendu public alors que le gouvernement a déjà essuyé de vives critiques après le drame, accusé d'avoir laissé prospérer l'antisémitisme depuis le début de la guerre menée par Israël à Gaza à la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Sous pression et face à l'émotion, le gouvernement avait convoqué en janvier cette commission publique, du plus haut niveau en Australie.

Naveed Akram a été inculpé de terrorisme et de 15 meurtres pour l'attaque la plus meurtrière en Australie depuis trois décennies. Il a comparu pour la première fois à la mi-février, durant environ cinq.

Selon les autorités, l'attentat était inspiré par l'idéologie de l'Etat islamique (EI) mais les deux hommes n'ont pas reçu d'aide extérieure et ne faisaient pas partie d'une organisation terroriste. Naveed Akram avait fait l'objet d'une enquête du renseignement australien en 2019 pour ses liens avec l'EI.

La commission royale d'enquête a recommandé la refonte des unités de lutte contre le terrorisme, qui «devrait porter sur les structures de commandement, l'intégration des équipes, l'accès aux systèmes ainsi que les modalités de partage d'informations».

La police devrait également envisager de renforcer les dispositifs de sécurité lors des célébrations juives «présentant une dimension publique».

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