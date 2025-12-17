  1. Clients Privés
Etat islamique Attentat de Sydney : la police inculpe l'assaillant pour terrorisme

ATS

17.12.2025 - 08:19

La police australienne a inculpé mercredi l'un des deux auteurs présumés de l'attentat de la plage de Bondi, à Sydney, de terrorisme, 15 meurtres et une série d'autres crimes. Cela après la pire fusillade que le pays ait connue depuis des décennies.

L’Australie a connu l’une des pires fusillades de son histoire.
L’Australie a connu l’une des pires fusillades de son histoire.
ats

Keystone-SDA

17.12.2025, 08:19

L'homme a été grièvement blessé par la police pendant la fusillade dimanche et les médias locaux ont rapporté qu'il était sorti du coma mardi soir. Son père, avec lequel il avait mené l'assaut a été abattu lors de l'attaque.

«La police soutiendra devant le tribunal que cet homme a commis des actes qui ont causé la mort, des blessures graves et mis des vies en danger afin de promouvoir une cause religieuse et de semer la peur au sein d'une communauté», a déclaré la police de Nouvelle-Galles du Sud.

Criminalité. L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

CriminalitéL'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

Etat islamique

«Les premières indications suggèrent qu'il s'agit d'une attaque terroriste inspirée par l'EI, une organisation terroriste répertoriée en Australie», a-t-elle souligné dans un communiqué, désignant le groupe État islamique.

Selon les autorités, Sajid et Naveed Akram ont ouvert le feu à au moins 40 reprises dimanche soir, pendant une dizaine de minutes, sur une foule rassemblée sur la plage de Bondi pour la fête juive de Hanouka, faisant au moins 15 morts et des dizaines de blessés.

Parmi les victimes figuraient une fillette de 10 ans, deux survivants de l'Holocauste, un Français et un couple marié tué alors qu'il tentait d'arrêter l'attaque.

Attentat à Sydney. Un des deux assaillants était citoyen indien

Attentat à SydneyUn des deux assaillants était citoyen indien

Quarante chefs d'accusation

La police a déclaré mercredi l'avoir inculpé de 40 chefs d'accusation, notamment pour avoir causé des lésions corporelles graves à une personne avec intention de la tuer, ainsi que pour avoir affiché publiquement le symbole d'une organisation terroriste interdite.

Dans leur véhicule retrouvé près de la plage de Bondi se trouvaient deux drapeaux de l'EI et des engins explosifs improvisés, a indiqué la police. L'homme inculpé est toujours hospitalisé et devait comparaître devant le tribunal par liaison vidéo mercredi, a déclaré la police.

