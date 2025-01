L'attaque à la voiture-bélier lors du Nouvel An à la Nouvelle Orléans, qui a fait au moins quinze morts et une trentaine de blessés, a soulevé l'indignation de la communauté internationale.

Matthias Hauswirth de la Nouvelle-Orléans prie dans la rue près de la scène où un véhicule a foncé dans la foule sur les rues Canal et Bourbon de la Nouvelle-Orléans, mercredi 1er janvier 2025. (AP Photo/George Walker IV) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Voici les premières réactions.

France

Le président français Emmanuel Macron a adressé ses «pensées» aux «familles des victimes et aux blessés» de l'attaque à la Nouvelle-Orléans, ville «si chère au coeur des Français».

Il a également exprimé dans un message sur X son émotion «au peuple américain dont nous partageons la peine». M. Macron s'était rendu en décembre 2022 dans la ville, fondée au début du XVIIIe siècle par des colons français, et aujourd'hui «frappée par le terrorisme», a écrit le chef de l'Etat français.

Christian Estrosi, maire de la ville de Nice (sud-est), meurtrie par un attentat au camion-bélier en 2016 qui a fait 86 morts, a également exprimé «tout son soutien aux proches des victimes, aux habitants et à la maire» de la Nouvelle-Orléans, dans une publication sur la plateforme X. Ce drame «rappelle de façon très douloureuse ce que nous avons vécu le 14 juillet 2016 à Nice», a-t-il ajouté.

Royaume-Uni

«L'attaque d'une violence choquante à la Nouvelle-Orléans est horrible. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles, aux secouristes et au peuple américain en ce moment tragique», a réagi sur X le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Nations unies

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a condamné «fermement l'attentat perpétré à la Nouvelle-Orléans», selon une porte-parole.

«Il présente ses condoléances aux familles et aux proches de ceux qui ont perdu la vie, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de Louisiane et des Etats-Unis. Il souhaite également un prompt rétablissement aux personnes blessées», a déclaré la porte-parole dans un communiqué.

Union Européenne

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a estimé «qu'il n'y a pas d'excuse pour une telle violence».

«Alors que les autorités poursuivent leur enquête, nous exprimons notre solidarité totale avec les victimes et leurs familles en cette période tragique», a-t-elle déclaré sur X.

Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit mercredi «horrifié» par l'attaque au véhicule-bélier à la Nouvelle-Orléans, qui a fait au moins dix morts, assurant que son pays «se tient aux côtés du peuple américain».

«La violence, le terrorisme et toute menace contre la vie humaine n'ont pas leur place dans notre monde et ne doivent pas être tolérés», a indiqué M. Zelensky sur X, ajoutant: que «l'Ukraine se tient aux côtés du peuple américain et dénonce la violence».

Israël

«Profondément attristé par l'attaque terroriste à la Nouvelle-Orléans. Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes», a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar.

«Je souhaite un prompt rétablissement aux deux citoyens israéliens blessés et à tous les blessés. (...) La terreur n'a pas sa place dans notre monde.»

Turquie

«Nous sommes profondément attristés par l'attentat qui a eu lieu à la Nouvelle-Orléans», a indiqué dans un communiqué le ministère turc des Affaires étrangères.

«Nous présentons nos condoléances aux familles et aux amis de ceux qui ont perdu la vie. (...) Nous espérons que le motif de l'attentat sera révélé le plus rapidement possible et que les éventuels responsables répondront de leurs actes devant la justice».

Allemagne

«Des gens qui faisaient joyeusement la fête ont vu leur vie arrachée ou ont été blessés par une haine insensée. Nous sommes en deuil avec les familles et les amis des victimes et souhaitons à tous les blessés un prompt rétablissement», a réagi sur X le chancelier allemand Olaf Scholz (en anglais).

«L'Allemagne vient de subir un attentat sur un marché de Noël. Nous sommes unis aux Etats-Unis pour condamner de tels actes de violence», a ajouté dans un communiqué l'ambassadeur allemand à Washington, Andreas Michaelis.

Arabie saoudite

L'Arabie saoudite, via son ministère des Affaires étrangères, «condamne et dénonce» l'attaque au véhicule-bélier qui a causé «des morts et des blessés» à la Nouvelle Orléans.