Le gouvernement français réunira mercredi un conseil interministériel de contrôle de l'immigration à la suite d'une attaque au couteau qui a fait un mort samedi à Mulhouse et dont le suspect est un Algérien en situation irrégulière, a assuré dimanche le ministre des Affaires étrangères.

A propos de l'enquête sur l'attentat de samedi à Mulhouse, quatre gardes à vue étaient en cours dimanche, dont celle de l'assaillant, a indiqué dimanche le Parquet national antiterroriste (Pnat), sollicité par l'AFP. AFP

«Un conseil interministériel de contrôle de l'immigration se réunira ce mercredi», a déclaré dimanche Jean-Noël Barrot lors d'un entretien avec la radio Europe 1.

Un homme de 37 ans est soupçonné d'avoir tué à l'arme blanche une personne et d'avoir grièvement blessé au moins trois policiers municipaux samedi à Mulhouse (Haut-Rhin), un «acte de terrorisme» selon Emmanuel Macron, tandis que Bruno Retailleau a mis en cause la non-coopération de l'Algérie.

Le précédent attentat mortel en France était celui de la tour Eiffel, qui avait fait un mort et deux blessés en décembre 2023 à Paris. Le précédent attentat signalé en France remontait au mois dernier, lorsqu'un homme de 32 ans avait blessé au couteau une personne en criant «Allah Akbar» dans un supermarché d'Apt (Vaucluse).

Renvois refusés

Interrogé sur TF1, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a indiqué que le suspect faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et a accusé l'Algérie de l'avoir refusé à 10 reprises.

Le premier ministre François Bayrou «a d'ailleurs convoqué un conseil interministériel de contrôle de l'immigration ce mercredi. Nous devons faire plus et nous devons faire mieux», a-t-il dit.

M. Barrot a également affirmé avoir demandé «aux 19 ambassadeurs, dans les pays où nous avons le plus de difficultés à renvoyer les étrangers en situation irrégulière, à me faire un rapport circonstanciel dont je présenterai les résultats ce mercredi au premier ministre pour que nous puissions prendre des actions vigoureuses».

«Il y a des pays vis-à-vis desquels il nous faut effectivement prendre des mesures fortes. Il y en a d'autres où, au contraire, il nous faut des mesures d'accompagnement», a-t-il ajouté.

Gardes à vue

A propos de l'enquête sur l'attentat de samedi à Mulhouse, quatre gardes à vue étaient en cours dimanche, dont celle de l'assaillant, a indiqué dimanche le Parquet national antiterroriste (Pnat), sollicité par l'AFP.

Le suspect principal, né en Algérie et âgé de 37 ans, avait été interpellé peu après l'attaque au couteau qui a tué un Portugais de 69 ans et blessé au moins trois policiers municipaux. Trois autres personnes sont actuellement en garde à vue, a ajouté le Pnat, sans plus de précisions.

Les faits se sont déroulés «en une dizaine de minutes» entre 15h40 et 15h50, samedi dans le quartier animé du marché du canal couvert à Mulhouse, avait détaillé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

Suspect fiché

L'assaillant s'en était pris à un passant, mortellement blessé, avant d'être poursuivi par des policiers municipaux qui sont parvenus à le maîtriser sans faire usage d'armes à feu.

Deux policiers municipaux ont été grièvement blessés, pour l'un «à la carotide», pour l'autre «au thorax», avait affirmé samedi le procureur de Mulhouse Nicolas Heitz.

Si le second avait pu sortir de l'hôpital, le premier devait être transféré dimanche au centre hospitalier de Colmar. Leur état de santé n'a pas été précisé dimanche.

Le suspect principal «est fiché au FSPRT», le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, toujours selon le procureur de Mulhouse Nicolas Heitz, qui avait ouvert une enquête avant que le Pnat ne se saisisse du dossier.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a de son côté précisé que le suspect avait «un profil schizophrène» et son acte «une dimension psychiatrique».

L'enquête est ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en relation avec une entreprise terroriste.