L'un des assaillants de l'attentat qui a fait 15 morts sur une plage de Sydney en Australie pour la fête juive de Hanouka, était un citoyen indien. Il avait quitté l'Inde il y a 27 ans, a indiqué mardi la police indienne.

Des personnes se promènent le long de la plage de Bondi à Sydney, un jour après une fusillade de masse, lundi (archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'homme «est originaire d'Hyderabad en Inde. Il (...) a émigré en Australie pour trouver un emploi il y a environ 27 ans, en novembre 1998», a indiqué dans un communiqué la police de l'Etat du Telangana, dans le sud de l'Inde.