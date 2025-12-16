  1. Clients Privés
Attentat à Sydney Un des deux assaillants était citoyen indien

16.12.2025 - 13:12

L'un des assaillants de l'attentat qui a fait 15 morts sur une plage de Sydney en Australie pour la fête juive de Hanouka, était un citoyen indien. Il avait quitté l'Inde il y a 27 ans, a indiqué mardi la police indienne.

Des personnes se promènent le long de la plage de Bondi à Sydney, un jour après une fusillade de masse, lundi (archives).
16.12.2025, 13:12

L'homme «est originaire d'Hyderabad en Inde. Il (...) a émigré en Australie pour trouver un emploi il y a environ 27 ans, en novembre 1998», a indiqué dans un communiqué la police de l'Etat du Telangana, dans le sud de l'Inde.

