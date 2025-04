Une fausse page Facebook propose des ordinateurs portables Media-Markt pour seulement 5 francs - mais ceux qui y accèdent perdent de l'argent et les données de leur carte de crédit au lieu de recevoir un ordinateur.

Sur Facebook, des escrocs recherchent des victimes d'escroquerie avec la page "Ordinateurs portables pour seniors". Ces ordinateurs portables sont censés être disponibles pour cinq francs. Mais ils ne sont jamais livrés. Image : Facebook

Petar Marjanović

Une nouvelle arnaque circule depuis quelques jours sur Facebook. Elle provient de la page Facebook «Ordinateurs portables pour les seniors de Suisse» et attire les internautes avec une offre incroyable.

«Media Markt offre des ordinateurs portables des années 2022-2024 encore en stock et les propose aux personnes de 40 ans et plus pour seulement 5 francs !», peut-on y lire.

Media Markt voudrait ainsi prétendument «se débarrasser de ces anciens modèles face à la menace d'une augmentation des impôts, afin de faire de la place dans son stock». Il s'agit d'une allusion aux droits de douane récemment imposés (et à nouveau suspendus) par le gouvernement américain de Donald Trump.

Mais les appareils ne sont jamais livrés. Au lieu de cela, les escrocs récupèrent les données des cartes de crédit et l'argent de leurs victimes.

Les escrocs procèdent de manière très habile et suggèrent, à l'aide de faux commentaires, que tout est authentique. Un certain «Heiko Debus» s'enthousiasme: «Nous sommes tellement heureux ! C'était définitivement l'une de nos meilleures expériences - une livraison super rapide et une évaluation parfaite sur 1000 !» Un «Reinhold Kolling» exulte lui aussi: «OMG, je n'arrive pas à croire que j'ai gagné un ordinateur portable ! C'est comme un rêve devenu réalité!»

Voici comment fonctionne l'escroquerie

Celui qui clique sur le lien atterrit sur une page web avec le logo Media-Markt. Là, les utilisateurs doivent répondre à quelques questions simples, comme: «Etes-vous de Suisse ?»

À la fin, les utilisateurs de Facebook sont invités à saisir leur adresse et les données de leur carte de crédit.

Dès que les données sont transmises, les escrocs prélèvent de l'argent sur le compte. En outre, ils ont désormais accès à l'intégralité des données des cartes de crédit de leurs victimes.

Media Markt met en garde

Contactée par blue News, la porte-parole de Media-Markt, Juliana Herriger-Bon, confirme que le site web ne provient pas de l'entreprise: «La capture d'écran transmise est clairement une tentative d'escroquerie».

Elle explique que Media Markt ne commercialise «en principe» pas ses produits sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook.

Si Media Markt fait de la publicité pour un produit, «le lien se fait toujours directement sur notre site officiel», souligne Herriger-Bon. De plus, les prix annoncés dans de tels cas d'escroquerie «ne correspondent à aucun moment à nos offres réelles».

Par le passé, l'entreprise a déjà été confrontée à plusieurs reprises à des escroqueries similaires. «Malgré des efforts intensifs, il s'avère très difficile dans la pratique d'imposer des mesures efficaces et durables contre de telles activités frauduleuses, car les responsables agissent souvent de manière anonyme et internationale», explique la porte-parole de Media-Markt.