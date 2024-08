Une nouvelle arnaque au paiement postal sévit sur les sites d'annonces. Les escrocs imitent les sites officiels de la Poste pour inciter les vendeurs à leur communiquer leurs informations bancaires.

Une nouvelle arnaque sévit sur des sites comme tutti.ch. (Image symbolique) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sven Ziegler

Les cybercriminels exploitent désormais les plateformes de vente en ligne comme tutti.ch, où l'on peut facilement acheter et vendre des objets du quotidien. Malheureusement, ces plateformes sont aussi devenues des terrains de chasse pour les escrocs, qui cherchent à dérober les données personnelles des utilisateurs. Comme le rapporte «Watson», l'une des fraudes les plus courantes est la «fraude au paiement postal».

Dans cette arnaque, un faux acheteur contacte un vendeur via la plateforme et propose de finaliser l'achat via un service de paiement spécial de la Poste. Un lien vers un faux site web, habilement conçu pour imiter le site officiel de la Poste, est alors envoyé au vendeur.

Le vendeur est ensuite invité à entrer les informations de sa carte de crédit, y compris le code CVC, ce qui est inhabituel pour recevoir un paiement. Ces données sont ensuite utilisées par les escrocs pour voler l'argent du vendeur.

La police cantonale met en garde contre ces arnaques et conseille de toujours vérifier attentivement les liens. «Les faux sites web sont souvent très bien réalisés», indique le communiqué. Les utilisateurs ne devraient jamais entrer de données de carte de crédit pour vendre un article, rappelle tutti.ch.

Il est crucial de signaler toute tentative de fraude afin d'aider les plateformes à renforcer leurs systèmes de sécurité.