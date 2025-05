Attention arnaque: derrière cet e-mail «Temu», on cherche à vous détrousser

Un vélo électrique gratuit du géant du shopping Temu. Ce qui semble être un coup de chance alléchant se révèle être actuellement l'appât d'une campagne de phishing audacieuse.

On ne peut pas obtenir un nouveau vélo électrique aussi facilement. Screenshot cybercrimepolice.ch

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Un vélo électrique gratuit? L'offre semble alléchante. Peut-être un peu trop. Car celui qui fait confiance au mail publicitaire qui circule actuellement avec «Temu» comme expéditeur tombe directement dans un piège numérique. Derrière la prétendue enquête auprès des clients se cache en effet une escroquerie par hameçonnage sophistiquée, avec laquelle les criminels veulent obtenir des données personnelles et des informations sur les cartes de crédit.

Voici comment ça se passe

À première vue, le message falsifié semble inoffensif. L'expéditeur, le design et le contenu du mail sont professionnels, le logo TEMU a été intégré de manière proéminente - mais sans aucune autorisation de l'entreprise. L'appel est simple. Remplir une courte enquête et recevoir en remerciement un vélo électrique «Jasion EB5 Roamer.»

Ceux qui suivent le lien atterrissent sur une fausse page web qui ressemble à s'y méprendre à la plateforme officielle. Une fois l'enquête terminée, les utilisateurs sont invités à saisir leurs données personnelles ainsi que les informations relatives à leur carte de crédit. Prétendument pour facturer un forfait d'envoi minimal de 1,88 francs. Ce qui suit est un scénario classique d'escroquerie en ligne. Les frais prétendument minimes s'avèrent être un prélèvement d'un montant nettement plus élevé. Et le vélo électrique promis n'arrive jamais.

Un autre aperçu de la prétendue enquête. Screenshot cybercrimepolice.ch

Vous avez reçu cet e-mail? Agissez rapidement!

La plate-forme suisse Cybercrimepolice.ch a déjà réagi à cette vague d'escroquerie. Les utilisateurs sont appelés à faire suivre immédiatement les courriels suspects et à ne cliquer en aucun cas sur les liens. Les escrocs misent sur la pression psychologique. Récompense pour une faible contrepartie, associée à une urgence temporelle. Il s'agit d'un schéma bien connu qui fonctionne toujours avec de nouveaux designs.

Ceux qui ont déjà saisi leurs données ne doivent pas perdre de temps. Il est essentiel de bloquer immédiatement la carte de crédit. Il est également recommandé de porter plainte auprès de la police cantonale locale. Plus on agit rapidement, plus on a de chances d'éviter des dommages financiers importants.