Attention danger: voyager vers ces destinations peut tourner au vinaigre

Que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Europe ou en Asie du Sud-Est, les vacances d'été approchent à grands pas. Mais derrière ces destinations exotiques se cachent des risques bien réels. Le TCS et le DFAE mettent en garde les touristes.

Qui veut partir en vacances doit être bien préparé. Getty images

Samuel Walder Valérie Passello

Les valises sont faites, l'excitation monte: pour de nombreux Suisses, les vacances d'été tant attendues commencent dans quelques jours. Mais alors que des milliers de personnes se préparent à partir vers des destinations lointaines, le Touring Club Suisse (TCS) appelle à la prudence, car la sécurité n'est pas garantie partout où les palmiers et la culture attirent les touristes.

Comme l'écrit le TCS dans un communiqué, de graves dangers peuvent se cacher derrière le prestige touristique de certaines régions. Dans les métropoles d'Amérique latine, par exemple, les voyageurs sont exposés à un risque accru de criminalité, tandis que dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, les tensions politiques sont source d'insécurité.

En Afrique du Nord, en particulier au Maghreb, certaines régions sont également problématiques en raison de l'instabilité politique. L'Afrique subsaharienne présente en outre des risques sanitaires et climatiques, tandis que l'Europe elle-même est régulièrement touchée par des vagues de chaleur, des incendies de forêt ou des troubles sociaux.

Malgré ces dangers, chaque année, de nombreux voyageurs sont attirés par les pays contre lesquels le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et d'autres autorités mettent en garde. La planification du voyage est souvent dictée par l'attrait de l'exotisme ou par des offres bon marché, au détriment de la sécurité.

Amérique latine: prudence dans les grandes villes

Au Mexique, il n'y a pas que la culture à découvrir. La criminalité en bande est omniprésente. (Mexique) Jair Cabrera Torres

Le Brésil, le Mexique, la Colombie ou le Pérou séduisent par leur nature époustouflante, leur diversité culturelle et leur charme exotique. Mais derrière cette image de carte postale colorée se cachent parfois des risques concrets, en particulier dans les grandes villes et les régions reculées.

Comme prévient le TCS, les voyageurs ne doivent pas se laisser aveugler par les sites touristiques. Au Mexique, par exemple, de vastes régions du nord et du centre du pays sont touchées par la violence des cartels, ce qui peut mettre la vie des touristes en danger dans certaines régions. En Colombie également, l'instabilité règne toujours dans les zones frontalières avec le Venezuela et dans la jungle amazonienne, où les groupes armés et le manque de contrôle de l'État constituent un risque sérieux.

Le Pérou, autre destination prisée des amateurs d'aventure et de culture, a récemment été secoué par des manifestations et des barrages routiers. Ces troubles sociaux ont temporairement fortement entravé le tourisme, avec des temps d'attente parfois longs, des routes bloquées et des restrictions importantes pour les voyageurs.

Asie : vigilance selon les régions

Aussi paradisiaques que soient les Philippines, elles recèlent également des dangers. (Île philippine) Marc Peter

Des pays comme la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines enchantent par leurs plages de rêve, leur cuisine délicieuse et leur culture exotique. Mais même le paradis a ses zones d'ombre, comme le montrent les avertissements actuels des autorités internationales.

Si la plupart des zones touristiques sont considérées comme sûres, certaines régions présentent toutefois des risques sérieux et ne sont pourtant pas retirées des programmes de certains voyagistes. Aux Philippines, par exemple, l'île de Mindanao reste un risque pour la sécurité : des groupes armés y commettent régulièrement des actes de violence et des enlèvements.

L'Indonésie n'est pas seulement connue pour ses plages: cet immense archipel est exposé à un risque volcanique permanent. La région de Papouasie, à l'est du pays, où la situation politique et sociale est tendue, fait régulièrement la une des journaux. Des affrontements violents peuvent y éclater.

En Thaïlande, le sud du pays est potentiellement problématique. Des tensions y sont régulièrement observées. Bien que généralement localisées, elles peuvent avoir des répercussions sur les voyageurs.

Maghreb: prudence en dehors des sentiers battus

Le DFAE met en garde contre le terrorisme dans certaines régions de Tunisie. (Côte tunisienne) Patrizia Schlosser/dpa-tmn

Le Maroc et la Tunisie comptent depuis des années parmi les destinations de vacances préférées des Suisses. Le soleil, la plage et le charme oriental rendent les pays du Maghreb particulièrement attrayants. Et en effet, les stations balnéaires et les centres touristiques connus sont considérés comme largement sûrs. Mais hors des sentiers battus, la situation est différente. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) met en garde contre certaines régions.

En Tunisie, cela concerne en particulier la zone frontalière avec la Libye ainsi que les régions montagneuses reculées du centre-ouest du pays. Le DFAE déconseille formellement de s'y rendre, le risque lié au terrorisme ou à la criminalité étant trop élevé.

En Algérie également, en particulier dans le sud près du Sahara, les restrictions pour les voyageurs sont parfois considérables. La proximité de zones de conflit et la faiblesse du contrôle étatique font de ces régions des zones à risque.

Au Maroc, la situation est globalement stable, mais là aussi, plus on s'éloigne des centres touristiques, plus la prudence et la préparation sont de mise. Les régions proches de la frontière algérienne ou les zones désertiques reculées ne doivent être visitées qu'avec un guide local et en respectant toutes les consignes de sécurité.

Afrique subsaharienne: des destinations populaires mais risquées

L'Afrique du Sud fascine de nombreux touristes, mais la criminalité y est élevée, notamment au Cap. (Coucher de soleil au Cap) Vanessa Büchel

Des pays comme la Tanzanie, le Kenya, la Namibie, l'Afrique du Sud ou le Sénégal offrent des expériences de voyage inoubliables.

Il n'est donc pas étonnant que ces destinations attirent chaque année des milliers de touristes suisses. Mais derrière ces vacances pleines d'aventure se cachent aussi des dangers auxquels il faut être préparé. L'Afrique du Sud est particulièrement visée: la criminalité est élevée dans des villes comme Johannesburg, Le Cap ou Durban, où les agressions et les crimes violents font malheureusement partie du quotidien.

Les voyageurs doivent donc redoubler de prudence et éviter de se rendre dans certains quartiers.

Au Kenya et en Tanzanie, en revanche, les régions touristiques classiques, telles que les parcs nationaux et les stations balnéaires, sont considérées comme relativement sûres. Cependant, la situation peut rapidement devenir instable dans les régions frontalières ou reculées. Des troubles ou des agressions spontanés ne sont pas à exclure.

Les soins médicaux constituent également un facteur de risque souvent sous-estimé. En dehors des grandes villes, ils sont parfois très limités, ce qui peut rendre les urgences très difficiles à gérer. À cela s'ajoutent des risques climatiques et sanitaires tels que le paludisme ou les maladies diarrhéiques, qui nécessitent une préparation spécifique.

Europe: globalement sûre, mais la vigilance reste de mise

Méfiez-vous des pickpockets dans le sud de l'Europe. (Naples) picture alliance / dpa

La plupart des Suisses continuent de passer leurs vacances d'été en Europe. Rien d'étonnant à cela: le continent offre diversité, confort et facilité d'accès. Mais même cette région apparemment sûre recèle des dangers auxquels il faut se préparer.

Dans les grandes villes, les touristes sont une cible privilégiée pour les pickpockets et les escrocs. La vigilance est particulièrement de mise dans les foules, dans les gares ou près des sites touristiques. Les manifestations politiques et les mouvements sociaux, notamment en France, en Espagne ou en Allemagne, peuvent également entraîner des perturbations du trafic et la fermeture temporaire de musées et d'attractions.

À cela s'ajoutent les défis climatiques: les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient en Europe du Sud. La Grèce, l'Italie et le Portugal sont de plus en plus souvent confrontés à des incendies de forêt et à des vagues de chaleur intense. Les températures supérieures à 40 degrés ne sont plus une exception, ce qui représente une contrainte importante, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les voyageurs en mauvaise santé.

Catastrophes naturelles : un risque souvent sous-estimé

Divers pays peuvent être touchés par des catastrophes naturelles, comme le Japon. (Typhon au Japon) Hidetaka Komukai/Kyodo News/AP/dpa

Pour beaucoup, découvrir le monde signifie aussi partir à l'aventure dans des pays lointains. Mais ceux qui voyagent au Japon, en Indonésie, au Mexique ou dans les Caraïbes se rendent également dans des régions régulièrement touchées par des catastrophes naturelles. Malgré une organisation parfaite et une grande expérience en matière de gestion de crise sur place, une chose reste claire: la nature ne suit pas les guides touristiques.

Le Japon, l'Indonésie ou la Turquie, par exemple, sont situés dans des zones sismiques très actives. Des tremblements de terre soudains peuvent secouer les bâtiments, paralyser le trafic et, dans le pire des cas, déclencher des tsunamis. Dans ces pays, les infrastructures sont certes bien préparées à de tels événements, mais un tremblement de terre peut néanmoins constituer une situation exceptionnelle grave pour les voyageurs.

Les cyclones, les typhons ou les pluies tropicales, qui surviennent principalement pendant la saison estivale dans les Caraïbes, au Mexique ou en Asie du Sud-Est, sont encore plus imprévisibles. Des annulations de vols aux barrages routiers en passant par les évacuations, une tempête tropicale peut bouleverser même le meilleur des itinéraires.