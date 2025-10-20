Un avion Airbus A320 devant relier Saint-Pétersbourg à Bakou a effectué un atterrissage d'urgence dans la ville russe en raison d'un dysfonctionnement de son train d'atterrissage, a rapporté l'agence d'Etat Ria Novosti, citant les services d'urgence. En revenant à terre à l'aéroport de Poulkovo, l'appareil a fait une sortie de piste.

Un avion Airbus A320 devant relier Saint-Pétersbourg à Bakou a effectué un atterrissage d'urgence dans la ville russe (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Mais aucune des 162 personnes à bord de l'appareil n'a été blessée, selon la même source.

L'aéroport de Saint-Pétersbourg a confirmé sur le réseau social Telegram que l'avion à destination de Bakou avait atterri en urgence à 03h40, sans communiquer sur le modèle de l'appareil impliqué. Le trafic aérien a été brièvement interrompu.