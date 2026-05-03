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Problème technique Atterrissage imprévu du premier ministre espagnol à Ankara

ATS

3.5.2026 - 23:47

L'avion qui transportait le premier ministre espagnol Pedro Sanchez vers l'Arménie pour assister au sommet de la Communauté politique européenne a dû atterrir dimanche soir à Ankara, en raison d'un «imprévu technique». Il passera la nuit sur place, en Turquie.

Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez va passer la nuit à Ankara (archives).
Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez va passer la nuit à Ankara (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.05.2026, 23:47

04.05.2026, 00:11

La délégation espagnole reprendra «demain son voyage vers l'Arménie», ont précisé les services du chef du gouvernement espagnol, sans plus de précision sur la nature du problème rencontré.

Une source s'exprimant sous couvert d'anonymat avait auparavant annoncé à l'AFP que l'avion de Pedro Sanchez avait effectué un atterrissage d'urgence à Ankara, sans plus de précision.

Pedro Sanchez se rend à Erevan, en Arménie, pour le 8e sommet de la Communauté politique européenne (CPE), un forum informel qui réunit deux fois par an les dirigeants de la quasi-totalité des pays européens, membres ou non de l'UE, dont la Suisse, mais à l'exception de la Russie et de la Biélorussie.

Le premier ministre canadien Mark Carney a également été invité à ce sommet. Ce sera la première participation d'un pays non européen à une réunion de la CPE, illustration du rapprochement à l'oeuvre entre l'Europe et le Canada pour mieux résister aux assauts du président américain Donald Trump.

Le premier ministre espagnol bénéficie d'une image favorable en Turquie en raison de son soutien appuyé à la cause palestinienne et de son hostilité affichée à la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

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