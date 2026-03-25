«Attouchements», «fellations» et viols au fond d’une bibliothèque : ils racontent l’horreur

Des «attouchements», dans la nuit ou pendant la confession, des viols au fond d'une bibliothèque. Trois élèves scolarisés entre 1962 et 1981 en région parisienne dans deux établissements catholiques des Lasalliens témoignent auprès de l'AFP des violences sexuelles prescrites, commises par des religieux.

Trois élèves scolarisés entre 1962 et 1981 ont raconté avoir subi des violences sexuelles prescrites, commises par des religieux (image d’illustration). imago/Agencia EFE

Agence France-Presse Gregoire Galley

Un collectif d'anciens élèves assure dénombrer aujourd'hui «25 victimes de générations différentes» entre 1960 et 1995 au sein d'établissements à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) gérés par les Frères des écoles chrétiennes.

Fondée par Jean-Baptiste de La Salle, cette congrégation dirige aujourd'hui 150 établissements privés sous contrat. Le collectif a recensé 165 victimes depuis les années 1950 dans 46 d'entre eux.

Ce dernier, qui dit procéder à des signalements à la justice dans l'hypothèse d'agresseurs vivants, dénonce dans les deux établissements franciliens des «châtiments corporels» et la présence de «supers-prédateurs» - frères de la congrégation ou prêtres.

Philippe Chemineau et Bérangère* disent en avoir été victimes sur les bancs de Saint-Augustin à Saint-Germain-en-Laye, qu'ils ont fréquentés à quelques années d'intervalle. Tout comme Philippe Carré*, scolarisé au collège de Passy-Buzenval, à Rueil-Malmaison, entre 1962 et 1967.

«Je vomissais»

Dans le bureau où le frère A., septuagénaire, l'attire, Bérangère* dit avoir été forcée à «des fellations». «Les seuls cris d'alerte que je pouvais donner, c'est que j'étais malade à l'école, je vomissais», se souvient cette femme de 58 ans. «Une parade», «pour que ma mère vienne me chercher», en cette année 1980, alors qu'elle est âgée de 11 ans.

Pendant longtemps, elle ne se rappellera que «d'attouchements», avant que des fragments - notamment une «odeur» - ne remontent malgré «le cerveau qui verrouille».

La congrégation indique via son avocat Matthias Pujos que la «situation» de Bérangère a été évoquée par la Commission Reconnaissance et Réparation (CRR), mise en place par la Conférence des religieux (Corref), auprès de la cellule d'écoute mais que cette dernière n'a jamais été saisie par la cinquantenaire.

«Découragée» en apprenant qu'elle devrait «aller toute seule voir les frères pour défendre (son) dossier», elle a «laissé tomber», très marquée après «40 ans de toxicomanie» et «deux tentatives de suicide».

Son «bourreau», le frère A., décédé en 1995, a été dénoncé par trois autres personnes selon la congrégation. Deux ont été indemnisées pour des faits commis entre 1966 et 1970, pour un total de 95.000 euros.

Dans le même établissement entre 1969 et 1978, Philippe Chemineau raconte «un climat de terreur» lié aux violences physiques mais aussi aux «attouchements sexuels d'un prêtre» au moment de la confession, qui l'ont «traumatisé à vie».

Après des questions à connotations sexuelles, des «caresses extrêmement prononcées descendaient vers (l'intérieur du) pantalon», se souvient-il. «Bien entendu, après, c'était: +ça reste entre nous, je te pardonne, c'est un secret entre toi, moi, et Dieu.+»

La congrégation confirme que M. Chemineau leur a parlé des «violences physiques» et «psychologiques» en septembre 2025, mais indique qu'il n'a pas évoqué les agissements du prêtre.

Le diocèse de Versailles l'a reçu et a mis à sa disposition ses archives - qui ne débutent qu'en 1987, après le départ des Lasalliens. Des recherches leur ont néanmoins permis d'identifier les noms de «potentiels aumôniers».

«Porosité criminelle»

Pour Philippe Carré*, à Rueil-Malmaison, la violence rôdait la nuit dans les dortoirs. Le frère A.-M., directeur, passait «récupérer» des enfants de 11 à 13 ans, «cibles plus faciles», et les emmenait dans une grande salle équipée de «lavabos».

«Sous prétexte de nous décontracter pour qu'on puisse mieux s'endormir, il mouillait un peu ses doigts et commençait à faire un massage de la nuque, des trapèzes, et puis ça descendait sur le torse, et ça allait dans le pantalon», relate Philippe Carré. «Des agressions sexuelles», résume-t-il aujourd'hui. Il n'a jamais contacté la congrégation pour obtenir réparation, expliquant ne pas souhaiter mettre en avant son cas personnel.

«Son témoignage (sur ce frère décédé en 1988) rappelle ceux d'autres élèves qui ont été entendus par la cellule d'écoute» dont quatre ont été indemnisés au total à hauteur de 130.000 euros, révèle la congrégation.

Au-delà de son recensement, le collectif évoque une «porosité criminelle» entre les deux établissements. La congrégation affirme n'avoir eu aucune remontée avant les dossiers étudiés par sa cellule créée en 2014.

Elle assure que le collectif ne lui a «pas transmis le moindre dossier concernant une quelconque nouvelle victime» et précise avoir étendu depuis février la cellule d'écoute aux faits attribués à des laïcs.

Le collectif dénonce de son côté une clause de «silence» conditionnant l'indemnisation - clause ne visant selon la congrégation qu'à interdire la critique du «fonctionnement actuel» et pas à «faire taire les victimes».

Soixante-dix dossiers ont déjà donné lieu à une indemnisation, pour un montant total de près de 2,5 millions d'euros, conformément aux recommandations de la CRR, avec qui la congrégation ne collabore plus depuis mars 2023.

Le rectorat de Versailles, qui précise que Saint-Augustin a fait l'objet d'un récent contrôle dont «le rapport est en cours de finalisation», n'a retrouvé dans ses archives «aucun élément relatif à des signalements» sur les faits dénoncés.

«Lorsqu'ils sont susceptibles de relever d'infractions pénales, notamment de nature criminelle, (les faits) doivent donner lieu à toutes les suites judiciaires appropriées. S'ils sont prescrits, ils doivent être entendus avec la plus grande attention», a réagi le ministère de l'Education. Contactés, les établissements n'ont pas donné suite aux sollicitations de l'AFP.

*Ces personnes ont requis l'anonymat ou une modification de leur nom.