Avec ses quinze centimètres, ses huit pattes velues et son venin mortel, l'araignée-banane ne semble à première vue pas être la meilleure amie de l'homme.

Au Brésil, une araignée venimeuse au secours des problèmes d'érection - Gallery Une biologiste extrait le venin d'une araignée-banane dans une université du Brésil, le 21 septembre 2023 Photo d'une araignée-banane prise le 21 septembre 2023 Au Brésil, une araignée venimeuse au secours des problèmes d'érection - Gallery Une biologiste extrait le venin d'une araignée-banane dans une université du Brésil, le 21 septembre 2023 Photo d'une araignée-banane prise le 21 septembre 2023

Mais des scientifiques brésiliens se sont inspirés de son venin pour développer une molécule synthétique pour un gel visant à lutter contre les troubles de l'érection.

«Il y a trente ans, un groupe de recherche a été créé pour étudier le venin de l'araignée-banane (...) car des patients piqués par cette araignée présentaient des symptômes de priapisme, une érection douloureuse et prolongée», explique à l'AFP Marcia Helena Borges, chercheuse de la Fondation Ezequiel Dias (Funed) de Belo Horizonte (sud-est).

L'araignée-banane (phoneutria nigriventer), espèce parmi les plus venimeuses au monde, vit en Amérique du Sud et est surnommée ainsi car elle est souvent retrouvée près de plantations de bananes. Mais dans le Minas Gerais, Etat brésilien dont Belo Horizonte est la capitale, on la rencontre aussi bien dans les zones rurales que dans les centres urbains.

À la Funed, une biologiste saisit délicatement une de ces araignées avec une pince et extrait quelques gouttes de venin en stimulant ses chélicères, des sortes de crochets avec lesquels elle mord ses victimes.

Des échantillons du venin sont ensuite fournis à un laboratoire de l'Université fédérale de Minas Gerais (UFMG). «Le venin n'est utilisé que pour connaître les propriétés des molécules qui causent le priapisme. Nous avons créé une molécule synthétique, bien plus simple et moins toxique», détaille la chercheuse de l'UFMG Maria Elena de Lima.

Le brevet de cette nouvelle molécule a été acheté par la compagnie pharmaceutique Biozeus, qui compte commercialiser un gel destiné à corriger les troubles de l'érection.

Lutte contre le cancer

Avec cette sorte de pommade qui doit être passée sur le pénis quand une érection est désirée, les effets se font ressentir en quelques minutes, affirme Maria Elena de Lima.

Selon elle, cette recherche peut également s'avérer utile dans la lutte contre le cancer de la prostate car «de nombreux hommes refusent de se soumettre à une prostatectomie radicale (ablation de la prostate) en cas de cancer, car elle provoque des trouble de l'érection».

Ces troubles sont dus au fait que les nerfs érectiles sont endommagés par l'ablation de la prostate.

La molécule inspirée du venin de l'araignée-banane permet d'activer la production d'oxyde nitrique, indispensable à l'érection car il favorise la dilatation des vaisseaux. Il peut être produit par les nerfs, mais également par d'autres cellules sur lesquelles agit le gel, explique Maria Elena de Lima.

La deuxième des trois phases de tests nécessaires pour l'homologation par les autorités sanitaires doit débuter prochainement. Elle servira justement à mesurer les effets chez les patients qui ont subi une ablation de la prostate et d'autres volontaires.

«Les gens doivent comprendre qu'il ne faut pas tuer les animaux, même ceux qui sont venimeux, car ils sont comme une bibliothèque de molécules encore inconnues», fait valoir la chercheuse.

AFP