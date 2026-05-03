Après des mois à récolter les signatures, ils en sont au décompte. Dans l'ouest du Canada, les séparatistes de l'Alberta sont confiants, persuadés que dans quelques mois les habitants de cette riche province pétrolière auront la possibilité de se prononcer sur une possible indépendance.

Des pompes à balancier extraient du pétrole et du gaz des têtes de puits tandis que la fumée des feux de forêt flotte dans l'air près de Calgary, en Alberta, le dimanche 12 mai 2024. Le Canada possède les troisièmes réserves de pétrole au monde et est le quatrième producteur mondial de pétrole. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne via AP) KEYSTONE

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Stay Free Alberta, le groupe qui coordonne la campagne pour un référendum, disposait de 120 jours à partir du 3 janvier pour recueillir 178'000 soutiens qui ouvrent la porte à la tenue d'un vote.

«Nous aurons le nombre de signatures requis pour déclencher le référendum, avec une marge confortable», affirme à l'AFP le dirigeant du groupe, Mitch Sylvestre. Ils ont prévu de dévoiler lundi la liste des signataires aux autorités provinciales dans la capitale Edmonton et de célébrer l'événement.

Contrairement au mouvement indépendantiste québécois, vieux de plusieurs décennies et très organisé, le camp séparatiste est ici disparate et n'a jamais été considéré jusqu'à présent comme une menace sérieuse pour l'unité canadienne.

Et s'ils restent minoritaires parmi les cinq millions d'habitants de l'Alberta, d'après les sondages, les séparatistes atteignent tout de même un niveau historique d'environ 30%.

«Changement durable»

Ils sont portés par un élan alimenté par des griefs croissants contre le contrôle exercé par Ottawa sur l'industrie pétrolière provinciale. Et ils ont aussi incontestablement bénéficié du retour au pouvoir du président américain, Donald Trump.

Beaucoup estiment que, quoi qu'il arrive, le processus a durablement transformé la province et le Canada. «Même si nous perdons le référendum, tout cela ne va pas simplement disparaître», confie à l'AFP Michael Wagner, historien et partisan de longue date de l'indépendance de l'Alberta.

«Je pense que cela va constituer un changement durable dans notre culture politique», ajoute ce père de 11 enfants, à la voix douce.

Jason Kenney, ancien premier ministre conservateur de la province favorable au fédéralisme, est du même avis. Si le camp indépendantiste obtient 20 à 35% des voix lors d'un référendum, «cela fera passer le mouvement séparatiste d'une frange marginale à un véritable acteur de notre vie politique qui sera source de perturbations pendant longtemps», a-t-il déclaré le mois dernier.

Les communautés autochtones de la province ont déjà déposé un recours en justice, car elles estiment que l'indépendance violerait leurs droits issus des traités signés avec la couronne britannique.

«Tournant décisif»

L'Alberta a rejoint la confédération canadienne en 1905 et les ressentiments envers les dirigeants politiques de l'est, en Ontario et au Québec, ont alimenté des mouvements séparatistes marginaux à divers moments du siècle dernier.

Mais Michael Wagner explique que le séparatisme a réellement pris de l'ampleur en réaction au programme énergétique national de 1980 de l'ancien premier ministre canadien Pierre-Elliott Trudeau, qui renforçait le contrôle d'Ottawa sur l'industrie pétrolière.

Pour contrer les chocs pétroliers des années 1970, le gouvernement Trudeau a mis en place un contrôle des prix pour les ventes de pétrole sur le marché intérieur et de nouveaux impôts permettant à Ottawa de tirer davantage de revenus du pétrole albertain.

Selon l'historien, le programme a été perçu comme une attaque et représente, selon lui, le «tournant décisif» qui a ancré l'idée d'indépendance.

Trente-cinq ans plus tard, son fils, Justin Trudeau, a été élu premier ministre avec un programme axé sur le climat, honni par beaucoup en Alberta. Puis de nouveau, l'élection de Mark Carney en 2025 a constitué un «point de bascule», selon M. Wagner. Le chef des conservateurs, Pierre Poilievre, disposait d'une avance considérable dans les sondages au début de l'année 2025.

Le facteur MAGA

«On s'attendait pleinement à ce qu'il soit notre héros. Qu'il nous sauve du gouvernement libéral. Quand Carney a effectivement gagné, la déception a été énorme ici», explique M. Wagner.

Autre élément de déstabilisation récent: le rôle possible des Etats-Unis dans l'actuelle poussée séparatiste, une question qui divise.

En janvier, des déclarations du ministre américain des finances, Scott Bessent, ont fait grand bruit au nord de la frontière. Il a semblé apporter son soutien à l'idée d'une Alberta indépendante parlant d'un «partenaire naturel pour les Etats-Unis», comme s'il s'agissait d'un pays à part entière.

Mais l'avocat Jeffrey Rath, membre du mouvement Stay Free Alberta, qui affirme avoir rencontré à plusieurs reprises de hauts responsables du département d'Etat pour discuter des futures relations entre l'Alberta et les Etats-Unis, rejette l'idée d'un statut d'Etat américain.

«Les gens de notre mouvement ne cherchent pas à se libérer de l'emprise du gouvernement fédéral... simplement pour se placer sous l'autorité d'un autre gouvernement situé à 3500 miles», a-t-il déclaré au média conservateur True North. Il estime cependant que le soutien de Donald Trump sera crucial pour stabiliser l'Alberta si la province se sépare du Canada.