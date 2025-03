(ETX Daily Up) – Jour J pour le Guide Michelin qui attribue ses prestigieuses étoiles depuis Metz ce lundi 31 mars. Rendez-vous annuel, désormais organisé en régions, cette grand-messe très suivie aussi bien des chefs que des foodies honore un répertoire culinaire en particulier, à savoir la haute gastronomie. Mais, y a-t-il vraiment une définition officielle du restaurant gastronomique?

Il n'existe pas vraiment de définition officielle du concept de "restaurant gastronomique" ilkermetinkursova / Getty Images

ETX Studio Relax

Dans «Top Chef», on parle rarement des bistrots et des brasseries tandis que le guide Michelin n'honore jamais – en tout cas pas en France, des tables de ce genre culinaire dans sa sélection étoilée (on les trouve davantage dans la sélection de Bib gourmand). Le restaurant gastronomique, c'est la Rolls-Royce de la cuisine française, son bon élève, sinon l'illustration de ce que doit être une cuisine raffinée et élégante. Autant de qualificatifs qui ne peuvent être que subjectifs. Alors, qu'est-ce qu'un restaurant gastronomique?

L'an passé à Dubaï, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, on avait pris l'argument de l'addition onéreuse pour définir si un restaurant est gastronomique, ou pas. McDonald's avait lancé une campagne sous-entendant que l'on ne mange pas à sa faim dans les restaurants gastronomiques. Son principe: régaler gratuitement tous ceux et celles sortant de table. Le nom de ce coup de communication était sans équivoque: «dinner after-dinner».

Pour mordre dans un Big Mac après un menu dégustation sans dégainer (de nouveau) sa carte bancaire, plusieurs conditions étaient imposées. D'abord, il fallait vraiment que le passage chez McDonald's ait lieu le jour même (évidemment). Et en matière de preuve d'achat, il suffisait de présenter son addition. Selon l'agence de publicité FP7 McCann qui avait imaginé cette offre, l'addition devait être supérieure à 600 AED (environ 150 euros) pour qu'elle soit valable.

Peut-on réellement définir un restaurant gastronomique simplement par sa note souvent jugée salée ? On est en droit de s'interroger, d'autant que la cheffe Georgiana Viou avait lancé l'année dernière une offre atypique en permettant à ses clients de choisir le montant de l'addition après le dîner.

Opérons une brève analyse lexicale de l'expression «restaurant gastronomique» pour comprendre que les critères pour cette définition peuvent être différents selon les cultures. Dans la langue de Shakespeare, utilisée couramment aux Emirats Arabes Unis, l'expression «fine dining» a davantage trait à la qualité, voire à la santé par l'utilisation du mot «fine» – du moins dans l'esprit des consommateurs. Mais en français, cet emploi fait directement référence à la cuisine.

De son côté, le site du Petit sommelier décrit que «la gastronomie renvoie à la maîtrise de tout ce qui a trait à la cuisine, à l’art d’apprécier et de déguster des mets. La gastronomie est soumise à un certain nombre de règles et de codes assez stricts. Un restaurant gastronomique est ainsi reconnu pour sa cuisine raffinée, dans un cadre agréable et un service soigné. Le but de ce type d’établissement est d’apporter à ses clients la plus grande expérience gustative en satisfaisant leur palais. Pour y arriver, le chef cuisinier utilise des produits de qualité, assez onéreux et des techniques culinaires spéciales. C’est ainsi à travers le nombre d’étoiles que les restaurants gastronomiques sont classifiés».

Selon le centre de formation Training Group, qui orchestre des stages à destination des professionnels afin d'obtenir un permis d'exploitation et d'hygiène alimentaire, «pour être classé gastronomique, un restaurant doit proposer une cuisine recherchée, tout en possédant une cave comprenant de grandes références. Le cadre est censé être agréable et disposer d'une identité spécifique. Le service et l'accueil se doivent d'être à l'écoute des convives. En ce qui concerne le menu, celui-ci doit disposer de plats à base de viande et de poisson. Toujours est-il que la distinction repose sur la diversification et le raffinement des produits. Les produits du terroir sont donc privilégiés dans ces établissements haut de gamme».

Pour autant, s'il existe une appellation «artisan restaurateur«, créée par une proposition de loi passée au Sénat en avril 2023 afin de faire la différence avec les restaurateurs qui se contentent de décongeler des produits pour les réchauffer avant de les servir, il n'existe pas à proprement parler d'une appellation «restaurant gastronomique». D'ailleurs, le guide Michelin indique que «tout restaurant, quel que soit son type de cuisine et son style, peut recevoir une étoile». Mais il faut reconnaître qu'il y a un monde dans celui de Bibendum pour joindre l'acte à la parole...