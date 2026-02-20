  1. Clients Privés
«Il est tellement mignon» Au Japon, un bébé singe abandonné fait craquer les internautes

Gregoire Galley

20.2.2026

Plus d'une centaine de visiteurs se sont rassemblés vendredi comme depuis plusieurs jours dans un zoo japonais pour apercevoir un petit macaque de sept mois abandonné qui a attendri les réseaux sociaux de la planète.

Agence France-Presse

20.02.2026, 09:40

«Nous sommes ici depuis ce matin. Nous venons rarement au zoo, mais nous voulions voir l'adorable Punch», a expliqué à l'AFP Sayaka Takimoto, 32 ans, qui a fait deux heures de route avec son mari pour voir le jeune primate.

Comme beaucoup d'autres visiteurs, le couple a découvert Punch sur les réseaux sociaux, le trouvant «adorable» avec son orang-outan en peluche pour compagnie.

Punch, devenu star d'internet, a été abandonné par sa mère peu après la naissance. Des images du petit animal s'accrochant désespérément aux gardiens du zoo et à sa peluche ont été largement partagées sur les plateformes comme X ces derniers jours.

Toute une communauté d'internautes dévoués a commencé à publier des nouvelles du bébé singe sous le hashtag #HangInTherePunch (Accroche-toi, Punch).

Soulagement

La situation de Punch a commencé à s'améliorer au début du mois: les gardiens du zoo d'Ichikawa, près de Tokyo, ont publié un message indiquant qu'il s'intégrait progressivement à un groupe de singes, en «taquinant les autres et se faisant gronder».

Ainsi, vendredi encore, une centaine de visiteurs se sont rassemblés autour de l'enclos des singes au zoo, s'efforçant de prendre des photos de l'animal adoré et lui criant «accroche-toi !» tandis que Punch tentait de s'approcher des autres membres du groupe.

«Il est tellement mignon que je devais venir le voir», sourit une autre visiteuse, qui s'est présentée sous le nom de Yoko. «J'ai bien observé ses photos à l'avance pour pouvoir le reconnaître», a déclaré cette femme de 50 ans à l'AFP. «Je suis un peu triste qu'il grandisse si vite, mais je suis soulagée de voir qu'il se fait des amis», a-t-elle ajouté.

