Au lieu de jouer ses numéros fétiches, il tente le «flash»... et gagne!

À la fin novembre, un couple alsacien a décroché le quatrième plus gros jackpot de France depuis la création de l’Euromillions. Une «aubaine inespérée» pour ces joueurs occasionnels, un peu justes financièrement jusqu'ici.

Isabelle Cesari, Responsable accompagnement et expérience gagnants de FDJ UNITED,Charles Lantieri, Directeur général délégué de FDJ UNITED, et le couple d’heureux gagnants... dont le visage restera bien caché derrière le gros chèque! FDJ

Vous préférez jouer toujours les mêmes numéros plutôt que de faire confiance à une machine? Peut-être que cette histoire va vous faire changer d'avis...

Un Alsacien, joueur occasionnel, avait pour habitude de miser sur ses numéros fétiches. Mais pour une fois, relate un communiqué de la FDJ United, il a opté pour un tirage «flash». La machine a donc choisi pour lui la combinaison qui va changer sa vie et celle de sa femme: 5, 29, 33, 39, 42, avec les étoiles 3 et 9.

Et le 28 novembre, l'homme n'en croit pas ses yeux: il a gagné! Et pas n'importe quelle somme: la bagatelle de 178'656'733 euros, soit près de 168 millions de francs! Pour annoncer la nouvelle à sa femme, il saisit son portable et lui envoie un message sans équivoque: «Nous sommes riches!». L'épouse confie qu'elle le garde précieusement en souvenir dans son téléphone.

Et à l'approche des fêtes de fin d'année, l'histoire est belle. En effet, les époux confient qu'il s'agit pour eux d'une «aubaine inespérée».

Une grande maison et des voyages

«Le couple vit dans un appartement un peu trop exigu, nécessitant des rénovations, et faisait face à une situation financière parfois tendue», précise le communiqué de la FDJ. Monsieur précise: «Ça tombe à pic, nous allons rechercher une maison avec plusieurs chambres, un jardin et, surtout, pas de voisins».

Le couple rêve aussi de voyages: le Japon, les Maldives, Miami et Bali, énumèrent-ils notamment, sans oublier un petit tour au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada pour assister à la Coupe du Monde de foot: «Je me dis que ce serait quand même formidable», sourit l'heureux gagnant.

Enfin, les Alsaciens désirent aussi partager leur bonheur avec ceux qui leur sont chers: «Je ne veux pas être le seul à en bénéficier. Mon bonheur, c’est de pouvoir donner des coups de pouce, soutenir mes proches et faire plaisir autour de moi», affirme le désormais multimillionnaire.