  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pérou Choc frontal entre deux trains au Machu Picchu : au moins un mort et 40 blessés

ATS

31.12.2025 - 07:22

Une collision frontale entre deux trains de tourisme menant à la célèbre citadelle du Machu Picchu, dans le sud-est du Pérou, a tué au moins une personnes et en a blessé 40 autres mardi, ont indiqué les autorités.

L'accident s'est produit à 13H20 locales (19H20 heure suisse), sur la voie ferrée à sens unique reliant la localité d'Ollantaytambo au Machu Picchu.
L'accident s'est produit à 13H20 locales (19H20 heure suisse), sur la voie ferrée à sens unique reliant la localité d'Ollantaytambo au Machu Picchu.
AFP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

31.12.2025, 07:22

La victime était le conducteur de l'un des deux trains, a précisé le parquet régional de Cusco. La nationalité des blessés n'est pour l'heure pas connue. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983, le Machu Picchu accueille en moyenne 4.500 visiteurs par jour, dont un grand nombre d'étrangers, selon des chiffres officiels. Pour accéder à la célèbre cité inca, les visiteurs prennent d'abord un train, puis un bus.

L'accident s'est produit à 13H20 locales (19H20 heure suisse), sur la voie ferrée à sens unique reliant la localité d'Ollantaytambo au Machu Picchu, dans la région andine de Cusco.

La société Ferrocarril Transandino, concessionnaire de la voie ferrée, a indiqué que «deux trains des opérateurs Inca Rail et PeruRail sont entrés en collision, causant des dommages humains et matériels».

Le parquet a indiqué travailler à déterminer le nombre de passagers qui voyageaient à bord du train. Les locomotives ont été endommagées, embouties à leurs extrémités, selon des images de l'AFP, montrant également des passagers légèrement blessés près des voies.

Les plus lus

Au Danemark, la poste va cesser la distribution du courrier
Marjorie Taylor Greene règle ses comptes avec son ancien mentor Trump
La petite-fille de John F. Kennedy est décédée à 35 ans des suites d’un cancer
Trump oppose son veto à deux projets de loi, pour la première fois de son second mandat
La BNS a racheté des devises pour 75 millions au troisième partiel
Ces personnalités du sport sont décédées en 2025