Probable explosion au gaz Au moins 16 morts dans l'effondrement d'un immeuble à Karachi

ATS

19.2.2026 - 11:11

L'effondrement d'un immeuble provoqué par une explosion dans la mégapole de Karachi (sud) au Pakistan a fait jeudi au moins 16 morts, dont des enfants. Des familles étaient en train de préparer à manger avant le jeûne du ramadan, ont indiqué les secours à l'AFP.

Les secouristes récupèrent les corps des victimes après une explosion vraisemblablement causée par une fuite de gaz à Karachi, au Pakistan, le 19 février 2026.
Les secouristes récupèrent les corps des victimes après une explosion vraisemblablement causée par une fuite de gaz à Karachi, au Pakistan, le 19 février 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.02.2026, 11:11

«Seize personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et 13 autres blessées», a précisé à l'AFP un porte-parole de l'agence provinciale des secours Hassan Khan. L'immeuble de trois étages, situé dans le faubourg densément peuplé de Soldier Bazaar, s'est effondré pour une raison «inconnue», a-t-il dit.

«Apparemment il y a eu une explosion au gaz, mais une enquête dira ce qui s'est réellement passé», a précisé à l'AFP un responsable municipal, Nasrullah Abbasi. L'explosion a eu lieu vers 04h00 locales.

L'an dernier, la 27 juillet, l'effondrement d'un immeuble dans un autre quartier pauvre de Karachi, Lyari, avait coûté la vie à 27 personnes et fait dix blessés.

Le Pakistan est familier des effondrements de toits et de bâtiments, principalement en raison de normes de sécurité insuffisantes et de matériaux de construction de mauvaise qualité dans ce pays d'Asie du Sud de plus de 240 millions d'habitants.

Rien qu'à Karachi, environ 600 bâtiments ont été déclarés dangereux par le gouvernement.

La ville compte plus de 20 millions d'habitants et est connue pour la piètre qualité de ses constructions, agrandissements illégaux et infrastructures vieillissantes, en plus de problèmes de surpopulation et d'une application laxiste des règles de construction.

