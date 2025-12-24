Au moins 2000 personnes alitées à Noël : la grippe fait des ravages

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En Suisse Au moins 2000 personnes alitées à Noël : la grippe fait des ravages

ATS

24.12.2025 - 13:55

Au moins 2000 personnes sont actuellement alitées avec la grippe en Suisse. La grippe saisonnière continue de gagner du terrain. La Confédération dénombre un tiers de cas de plus que la semaine précédente.

De nombreuses personnes en Suisse passeronn les fêtes de fin d'année au lit. L'épidémie de grippe continue de progresser. (photo symbolique)
De nombreuses personnes en Suisse passeronn les fêtes de fin d'année au lit. L'épidémie de grippe continue de progresser. (photo symbolique)
ATS

Keystone-SDA

24.12.2025, 13:55

24.12.2025, 14:21

Au total, 2178 cas de grippe confirmés en laboratoire ont été enregistrés en Suisse et au Liechtenstein la semaine passée, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Cela représente près de 24 cas pour 100'000 personnes, soit environ deux fois plus qu'à la même époque il y a un an.

Au plan régional, le plus grand nombre de cas confirmés pour 100'000 personnes est signalé au Tessin (66,59), à Bâle-Ville (42,21) et en Valais (40,13). Les cantons de Glaris (2,36), Obwald (2,52) et Nidwald (11,03) comptent le moins de malades, écrit l'OFSP.

Le nombre de consultations pour des symptômes gripaux est également nettement plus élevé que l'année dernière. Sur 100'000 habitants, environ 200 ont consulté un médecin pour une forte fièvre soudaine, de la toux ou des maux de gorge. Cela représente plus de 18'000 personnes, selon l'OFSP. L'année dernière à la même époque, seules 80 personnes sur 100'000, soit un peu plus de 7000 personnes au total, avaient consulté un médecin pour de tels symptômes.

Début précoce. La grippe explose: +65,9% en une semaine, les consultations bondissent

Début précoceLa grippe explose: +65,9% en une semaine, les consultations bondissent

D'autres virus circulent

Les virus de la grippe provoquent une épidémie pratiquement chaque hiver, à l'exception de la saison grippale 2020/2021. En raison des mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid 19, l'épidémie de grippe n'a pas eu lieu cet hiver-là. Les cas de grippe ne sont apparus que sporadiquement.

Outre les virus de l'influenza qui provoquent la grippe, d'autres virus circulent parmi la population suisse. Parmi eux, le virus respiratoire syncytial (VRS), fréquent, qui peut provoquer des infections des voies respiratoires. Dans les eaux usées, la charge du VRS augmente actuellement dans plusieurs régions, selon l'OFSP, ce qui indique le début d'une vague de cette affection.

Le coronavirus continue également de circuler, mais la vague de Covid-19 a déjà dépassé un pic provisoire en octobre. La semaine dernière, les chiffres ont légèrement diminué par rapport à la semaine précédente. Ils sont actuellement plus bas que le nombre de cas de grippe.

Les plus lus

«Décision d'une gravité extrême» - La classe politique française s’en prend à Trump !
«Notre président partage aussi notre amour des jeunes filles nubiles»
Un ex-footballeur allemand décède dans un terrible accident de télésiège
Panique à la télé française : le présentateur s'effondre en plein direct
Au moins 2000 personnes alitées à Noël : la grippe fait des ravages
Parti vivre au Mali, un retraité doit rembourser 72’000 francs à l’AVS