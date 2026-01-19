Un accident ferroviaire dans le sud de l'Espagne dimanche, impliquant deux trains à grande vitesse qui ont déraillé, a fait au moins 21 morts plusieurs dizaines de blessés, selon un dernier bilan communiqué par la Garde civile.

Des ambulances se rassemblent à la gare ferroviaire Puerta de Atocha à Madrid, en Espagne, le 18 janvier 2026.

Le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, a prévenu sur le réseau social X que «le choc a été terrible» et que le bilan risquait de s'alourdir au vue «des informations très alarmantes» sur cet accident.

«Toutes les personnes blessées nécessitant des soins hospitaliers ont été évacuées», a-t-il déclaré ensuite lors d'un point presse tôt lundi matin. «On parle de 30 personnes blessées gravement qui ont été transférées dans des hôpitaux», a-t-il précisé.

Les images diffusées à la télévision publique montraient les deux trains entourés d'une foule de personnes et d'ambulances, tandis que les services d'urgence s'efforçaient de venir en aide aux nombreux blessés.

Selon Oscar Puente, «les derniers wagons d'un train» de la compagnie) Iryo parti de Malaga, en Andalousie (sud), pour rallier Madrid, «ont déraillé» près d'Adamuz, à près de 200 km au nord de Malaga, entrant en collision avec un train de la compagnie Renfe qui circulait dans le sens inverse sur une voie adjacente en direction de Huelva.

La violence du choc entre les trains, avec des centaines de passagers à bord, a été telle qu'il a «projeté les deux premiers wagons du train Renfe hors des rails», a poursuivi M. Puente, expliquant que «la priorité» pour le moment était «de porter secours aux victimes».

La Garde civile a indiqué à l'AFP, dans un dernier bilan, qu'il y avait au moins 21 morts, les autorités régionales andalouses évoquant au moins 73 blessés, dont six très graves, et «une nuit (qui s'annonce) très difficile».

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a évoqué «une nuit de profonde douleur» après «le tragique accident ferroviaire». Il a précisé suivre de près les opérations, le gouvernement central à Madrid «collabor(ant) avec les autres autorités compétentes» mobilisées sur place.

De son côté, la famille royale espagnole a fait part dans un communiqué de sa «grande inquiétude» suite à ce «grave accident», «présent(ant) (ses) plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes».

«Tout est complètement détruit», a déclaré Francisco Carmona, chef des pompiers de Cordoue, à la chaîne de télévision publique TVE.

«Nous avons même dû déplacer des corps pour pouvoir accéder à des personnes vivantes», a-t-il ajouté.

«Un film d'horreur»

«On se croirait dans un film d'horreur», a raconté un passager, Lucas Meriako, qui se trouvait à bord du train Iryo, à la chaîne La Sexta.

«Il y a eu un choc très violent à l'arrière et l'impression que tout le train allait se disloquer (...) De nombreuses personnes ont été blessées par des éclats de verre», a-t-il dit.

C'est comme si «un tremblement de terre» avait secoué le wagon, a témoigné de son côté un journaliste de la radio publique RNE qui voyageait dans l'un des deux trains, à la télévision publique TVE.

Les occupants du wagon ont pris les marteaux de secours pour briser les vitres et commencer à sortir du convoi, a-t-il encore raconté.

Selon des médias espagnols, plus de 300 personnes se trouvaient dans le train de Yrio et plus de 100 dans l'autre train, appartenant à la compagnie nationale espagnole Renfe.

Dans la grande gare madrilène d'Atocha, des «équipes de soutien vont être déployées pour accompagner les familles» des personnes touchées, a annoncé la présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Le président français Emmanuel Macron a adressé ses «pensées» aux victimes de l'accident, évoquant «une tragédie» et promettant le soutien de la France à l'Espagne.

Face à la situation, «le trafic de trains à grande vitesse entre Madrid et Cordoue, Séville, Malaga et Huelva (des villes dans le sud de l'Espagne, ndlr) sera interrompu au moins toute la journée du lundi 19 janvier», a, par ailleurs,indiqué sur X le gestionnaire du réseau ferroviaire espagnol (Adif).