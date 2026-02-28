  1. Clients Privés
Et 37 blessés Au moins 22 morts dans le crash d'un avion en Bolivie

ATS

28.2.2026 - 21:40

Le crash d'un avion militaire bolivien qui transportait des billets de banque sur l'aéroport d'El Alto, près de La Paz, a fait au moins 22 morts, ont annoncé les autorités samedi.

L'avion de transport Lockheed C-130 Hercules a raté son atterrissage sur l'aéroport d'El Alto, près de La Paz pour une raison encore inconnue.
ATS

Keystone-SDA

28.02.2026, 21:40

28.02.2026, 21:54

L'avion de transport Lockheed C-130 Hercules a raté son atterrissage vendredi soir pour une raison encore inconnue. Des parties du fuselage ont endommagé des véhicules qui se trouvaient à ce moment-là sur une route voisine.

«Nous avons 22 personnes décédées», dont quatre enfants, a indiqué à des journalistes le commandant général de la police, Mirko Sokol. «Seules neuf d'entre elles ont été identifiées (...) car nous avons des corps qui ont été totalement mutilés», a-t-il ajouté.

Le sinistre a également fait 37 blessés, dont un enfant qui a perdu ses jambes, selon le ministère bolivien de la Santé. Quand l'avion s'est écrasé, il y avait «une forte chute de grêle» et «des éclairs», a raconté à l'AFP Cristina Choque, une vendeuse de 60 ans dont la voiture a été touchée par des débris de l'appareil.

L'avion venait de Santa Cruz (est) et transportait à La Paz des billets émis par la Banque centrale. Des centaines de personnes se sont précipitées sur les lieux après l'accident pour tenter de récupérer l'argent, poussant la police à intervenir avec du gaz lacrymogène.

Immense bûcher improvisé

«Quand quelqu'un réussissait à attraper une liasse ou une caisse de billets, il se mettait à courir. Et des gens commençaient à lui arracher l'argent (...) Ça a duré toute la nuit», a expliqué Abigail Perez, une étudiante habitant El Alto.

Au moins 20 mortsBolivie : un avion rempli de billets s’écrase, scène de chaos autour de l’épave

Le ministère de la Défense a fait savoir que «l'argent transporté dans l'aéronef accidenté ne comporte ni numérotation ni série officielle, il n'a donc aucune valeur légale». «Sa collecte, sa possession ou son utilisation constitue un délit», a-t-il insisté dans un communiqué.

Les autorités ont ordonné la destruction des billets dans un immense bûcher improvisé à l'aéroport, qui a brûlé toute la nuit. Cependant, une foule a continué à tenter d'y accéder samedi et a été dispersée, comme la veille, par la police à coups de gaz lacrymogène, a constaté l'AFP.

