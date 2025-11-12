  1. Clients Privés
Sud du Pérou Un accident d'autocar fait au moins 37 morts

ATS

12.11.2025 - 17:04

Au moins 37 personnes ont trouvé la mort et 24 ont été blessées mercredi quand un bus a plongé dans un ravin après une collision avec une camionnette à Arequipa, dans le sud du Pérou, a indiqué à l'AFP un responsable sanitaire régional.

Keystone-SDA

12.11.2025, 17:04

L'accident, l'un des plus graves de ces dernières années au Pérou, s'est produit tôt le matin sur la route panaméricaine Sud, qui relie la région au Chili.

«Nous déplorons 37 morts et 24 blessés», a indiqué Walther Oporto, directeur régional de la santé d'Arequipa.

Le bus de l'entreprise Llamosas, était parti de la localité de Chala, dans la province de Caraveli, en direction de la ville d'Arequipa. Il transportait 60 passagers.

Le véhicule a chuté dans un ravin de 200 mètres environ, après avoir percuté frontalement une camionnette dans un virage, selon les médias locaux citant les pompiers.

Les accidents de la circulation sont très fréquents au Pérou en raison des excès liés à la vitesse, du mauvais état des routes, de l'absence de signalisation et des faibles contrôles par les autorités.

