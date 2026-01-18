Au moins 5 morts dans l'accident de deux trains

Au moins cinq personnes ont été tuées et plusieurs blessées dimanche dans le sud de l'Espagne, a annoncé la police, lors du déraillement de deux trains près d'Adamuz, en Andalousie.

Alerte Info ATS

Keystone-SDA ATS

«Il y a cinq morts», a indiqué la Guardia Civil dans un bref message transmis à l'AFP. Les services de secours andalous ont précisé de leur côté que plusieurs personnes avaient été blessées et que des passagers se trouvaient toujours bloqués dans des wagons.$

Un train de la compagnie Iryo, parti de Malaga (sud) pour rallier Madrid, «a déraillé» près d'Adamuz, «empiétant sur la voie adjacente» où circulait un convoi avec lequel il est entré en collision et «qui a également déraillé», a expliqué sur X le gestionnaire du réseau ferroviaire espagnol (Adif).

Selon un témoin qui s'est exprimé sur la chaîne publique TVE, l'un des wagons du premier train qui a déraillé se serait entièrement renversé.

«Nous avons dépêché sur place des services de secours d'urgence et un soutien logistique pour aider en tout ce qui sera nécessaire», a indiqué sur X le président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno.