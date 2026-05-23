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Chine Au moins 82 morts dans un accident minier

ATS

23.5.2026 - 08:10

Le bilan d'une explosion de gaz dans une mine de charbon du nord-est de la Chine s'est alourdi samedi à 82 morts, a rapporté la télévision d'État CCTV.

Un accident dans une mine en Chine a fait plus de 80 morts vendredi soir.
Un accident dans une mine en Chine a fait plus de 80 morts vendredi soir.
ATS

Keystone-SDA

23.05.2026, 08:10

23.05.2026, 08:15

Au total, 247 mineurs se trouvaient sous terre dans la mine de Liushenyu lorsque l'accident s'est produit vendredi soir (heure chinoise), avait précédemment détaillé l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Neuf personnes sont toujours portées disparues, a par ailleurs rapporté CCTV.

Le président chinois Xi Jinping avait plus tôt exhorté à mobiliser «tous les moyens» pour soigner les blessés et appelé à des investigations approfondies sur l'incident, avait rapporté l'agence Chine nouvelle.

M. Xi a souligné que «toutes les régions et départements doivent tirer les leçons de cet accident, rester constamment vigilants en matière de sécurité au travail (...) et prévenir et endiguer résolument la survenue d'accidents majeurs et de catastrophes», a ajouté l'agence officielle.

Personnes piégées sous terre

Quelques heures plus tôt, Chine nouvelle avait rapporté que des personnes piégées sous terre se trouvaient dans un «état critique» et précisé que les niveaux de monoxyde de carbone, un gaz toxique et inodore, avaient dépassé un seuil limite dans la mine vendredi.

Cette mine de charbon se trouve à 500 kilomètres au sud-ouest de Pékin, dans la province du Shanxi, haut lieu de l'exploitation charbonnière en Chine.

La puissance asiatique est la première émettrice mondiale de dioxyde de carbone ainsi que la plus grosse consommatrice de charbon, ressource qu'elle considère comme une solution fiable face à l'approvisionnement intermittent des énergies renouvelables.

La sécurité dans les mines chinoises s'est améliorée au cours des dernières décennies, tout comme la couverture médiatique des incidents majeurs, dont beaucoup étaient autrefois passés sous silence. Mais les accidents restent fréquents dans un secteur où les protocoles de sécurité sont souvent laxistes.

Les seules mines de charbon y emploient plus de 1,5 million de personnes.

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