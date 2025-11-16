Au moins deux personnes sont décédées en raison du mauvais temps en Californie, État de la côte ouest des États-Unis. Une petite fille de cinq ans est également portée disparue, ont indiqué les autorités, citées dimanche par des médias américains.

Rain comes down on the Palisades Fire zone on Saturday, Nov. 15, 2025, in the Pacific Palisades section of Los Angeles. (AP Photo/Ethan Swope) KEYSTONE

La région est balayée par des averses depuis jeudi soir et les autorités mettent en garde la population contre des risques d'inondations et de glissements de terrain. C'est toutefois samedi que le mauvais temps a culminé dans le sud de la Californie. Au littoral, la tempête a nourri des vagues de plusieurs mètres qui se sont fracassées sur les plages.

À environ deux heures de route de la ville de San Francisco, une famille qui se trouvait sur une de ces plages a été emportée par une vague haute de six mètres. La mère et le plus jeune des deux enfants ont pu en réchapper, mais le père et l'aînée de cinq ans ont disparu. L'homme a été sorti de l'eau par les secours, mais déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver la petite fille.

Par ailleurs, dans les environs de Sacramento, à l'intérieur des terres, un homme de 71 ans a perdu la vie après que son véhicule a été emporté par les eaux, a rapporté le New York Times, citant le bureau du shériff local.

Zones plus vulnérables à la pluie

Certaines zones dévastées par les intenses feux de forêt qui ont frappé la Californie en janvier sont à présent plus vulnérables face à la pluie et davantage sujettes aux coulées de boue et glissements de terrain. En 2018, des incendies avaient englouti des zones naturelles près de Santa Barbara (au nord de Los Angeles). Quelques mois plus tard, des averses intenses avaient provoqué des glissements de terrain, coûtant la vie à une vingtaine de personnes.