Son assistant, deux médecins peu scrupuleux et une dealeuse connue arrêtés

Cinq personnes, dont deux médecins, sont poursuivies en lien avec la mort de l'acteur vedette de la série «Friends», Matthew Perry, décédé l'année dernière après avoir pris de la kétamine, ont annoncé jeudi les autorités.

La police enquête sur les circonstances de la mort de la star, retrouvée inconsciente en octobre 2023 dans un jacuzzi à son domicile de Los Angeles et décédée d'"effets aigus» d'une prise de kétamine. KEYSTONE

ATS

«Ces accusés ont profité des problèmes de dépendance de M. Perry pour s'enrichir», a expliqué le procureur fédéral, Martin Estrada. L'enquête sur la mort de l'acteur «a révélé l'existence d'un vaste réseau criminel clandestin, responsable de la distribution de grandes quantités de kétamine, à M. Perry, et à d'autres».

Le comédien est décédé en octobre 2023, à cause des «effets aigus» d'une prise de kétamine. Il avait été retrouvé inconscient dans un jacuzzi à son domicile de Los Angeles.

Cet anesthésiant, parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes, était pris par l'acteur de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie pour dépression. Mais le comédien «est retombé dans l'addiction à l'automne 2023», selon M. Estrada.

«Je me demande combien ce crétin va payer»

Son assistant personnel, deux médecins peu scrupuleux, une dealeuse connue comme la «reine de la kétamine» figurent parmi les accusés et ont profité de ses faiblesses, a expliqué le procureur. Ils ont distribué illégalement environ 20 flacons de kétamine à M. Perry en échange de 55.000 dollars en liquide, en l'espace de seulement deux mois. L'un des médecins, Salvador Plasencia, risque jusqu'à 120 ans de prison.

Ce docteur était particulièrement cynique, selon M. Estrada. «Je me demande combien ce crétin va payer», a-t-il écrit dans un SMS en septembre 2023.

65 séances de sevrage

Agé de 54 ans, Matthew Perry incarnait «Chandler Bing» dans la sitcom «Friends». Véritable phénomène culturel, la série diffusée entre 1994 et 2004 a marqué toute une génération de téléspectateurs.

Elle raconte les péripéties d'une bande de joyeux copains -- Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler -- à New York, émaillées de relations amoureuses, notamment entre Monica et Chandler et l'interminable saga entre Rachel et Ross.

Mais en coulisses, Matthew Perry a longtemps caché un mal-être derrière son personnage jovial. Il luttait de longue date contre son addiction aux médicaments et à l'alcool.

Dans ses mémoires publiés en 2022, il avait confié avoir suivi 65 séances de sevrage, dépensant plus de neuf millions de dollars.

Il avait aussi subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d'addiction à la drogue, dont une intervention durant sept heures au niveau du colon en 2018, allant jusqu'à affirmer: «Je devrais être mort.»

Lors d'une apparition à la télévision peu avant son décès, l'acteur avait surpris l'auditoire en admettant avoir souffert d'une grave anxiété «tous les soirs» pendant le tournage de «Friends».

Sa mort inattendue avait suscité une pluie d'hommages à Hollywood. Ses camarades de «Friends», Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer, s'étaient dit «totalement effondrés».

Catapulté vers la gloire par «Friends», Matthew Perry a également joué dans des comédies tels que «Coup de foudre et conséquences» et «Mon voisin le tueur».

ATS