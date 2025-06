Au Pakistan, 24 personnes, pour moitié des enfants, ont péri dans des crues subites ou l'effondrement de leur maison sous des pluies drues depuis qu'a débuté mercredi la saison des moussons, rapporte samedi les autorités de gestion des catastrophes.

Ce rapport précise que dix des personnes tuées l'ont été dans la vallée de Swat, où, selon les médias locaux, la crue soudaine d'une rivière a emporté des familles qui se trouvaient sur ses berges. KEYSTONE

«Des crues subites ont fait 11 morts, dont quatre enfants et trois femmes, et six blessés» vendredi, tandis que «56 maisons ont été endommagées, dont six entièrement détruites», indique un rapport de l'Autorité de gestion des catastrophes de la province du Khyber-Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest frontalier de l'Afghanistan.

Ce rapport précise que dix des personnes tuées l'ont été dans la vallée de Swat, où, selon les médias locaux, la crue soudaine d'une rivière a emporté des familles qui se trouvaient sur ses berges.

L'Autorité de gestion des castastrophes du Pendjab, la province la plus peuplée du pays avec près de 130 millions d'habitants dans l'Est frontalier de l'Inde, recense, elle, 13 morts depuis mercredi.

Huit de ces victimes sont des enfants, tous tués dans l'effondrement du toit ou d'un mur de leur maison. Des adultes ont été tués dans des crues subites de cours d'eau du Pendjab, affirme encore le rapport de l'Autorité provinciale.

Risques toujours élevés

Le service national de météorologie prévient que les risques de pluies abondantes et donc possiblement de crues subites restent élevés jusqu'à mardi au moins.

En mai, 32 personnes ont été tuées et plus de 150 blessées dans de violentes tempêtes au Pakistan, qui a connu au printemps plusieurs épisodes météorologiques extrêmes comme des tempêtes de grêle d'une violence inédite.

Le Pakistan est l'un des pays du monde les plus vulnérables aux effets du changement climatique et ses 240 millions d'habitants subissent des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquemment.