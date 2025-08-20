  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Alors qu'il travaillait Au Portugal, les incendies font un troisième décès

ATS

20.8.2025 - 11:53

Un homme est mort dans l'accident d'un engin de chantier lors d'opérations contre les incendies dans le nord du Portugal. Ce décès porte à trois le bilan mortel des feux de forêt depuis fin juillet, a annoncé mercredi la protection civile.

Le sud de l'Europe fait face à de nombreux incendies (archives).
Le sud de l'Europe fait face à de nombreux incendies (archives).
sda

Keystone-SDA

20.08.2025, 11:53

La victime «travaillait pour une entreprise recrutée par la municipalité de Mirandela» pour «aider dans les opérations de lutte contre les incendies», a indiqué à l'AFP le commandant Paulo Santos, de l'Autorité nationale de la protection civile (ANEPC).

Selon M. Santos, cet homme était âgé de 75 ans, mais la mairie de la commune où a eu lieu l'accident a assuré à l'AFP qu'il avait en réalité 65 ans.

Mardi, les incendies ont en outre fait une quinzaine de blessés dont un grave, un garde forestier de 45 ans brûlé dans un incendie à Sabugal (centre), où ont opéré les deux avions envoyés par la Suède dans le cadre du mécanisme de Protection Civile de l'Union Européenne.

Quatre grands incendies

Le Portugal lutte toujours mercredi contre quatre grands incendies, dont les plus complexes sévissent dans le nord et le centre du pays. Plus de 2600 pompiers appuyés par une vingtaine d'avions et d'hélicoptères sont déployées. Dans le centre du pays, le brasier d'Arganil, qui fait rage depuis une semaine, mobilise à lui seul plus de 1600 pompiers.

Au Portugal, les critiques sur la gestion des incendies s'intensifient et l'opposition réclame des explications au gouvernement. Le Premier ministre Luis Montenegro, qui a assisté mardi matin à Covilha (centre) aux obsèques d'un pompier mort dimanche, y a été pris à parti par des habitants.

Le secrétaire d'État à la Protection civile, Rui Rocha, a reconnu qu'il a pu y avoir «une certaine désorganisation ponctuelle» en raison de «la complexité du terrain d'intervention» lors d'un entretien mardi à la télévision Sic Noticias.

Plus de 261'000 hectares brûlés

Mais le gouvernement a assuré qu'il évaluait «depuis le premier jour» les dégâts causés par les incendies pour identifier rapidement les pertes et mettre en place rapidement des aides nécessaires aux populations touchées.

Selon les données du Système Européen d'Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS), un indicateur de l'observatoire européen Copernicus, plus de 261'000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année au Portugal, contre 143'000 sur l'ensemble de l'année 2024.

En 2017, plus de 563'000 hectares avaient brûlé, notamment lors d'incendies dévastateurs qui avaient fait 119 morts.

Les plus lus

Mère et ses deux filles tuées à Corcelles: ex-époux arrêté
Un homme d'affaires viole une jeune fille de 15 ans en état de choc
Les cas de maladies transmises par des moustiques explosent en Europe
La chaleur accablante laisse place aux orages violents et aux fortes pluies !
Hystérique, il célèbre son but et disparaît dans une fosse !