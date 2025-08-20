Un homme est mort dans l'accident d'un engin de chantier lors d'opérations contre les incendies dans le nord du Portugal. Ce décès porte à trois le bilan mortel des feux de forêt depuis fin juillet, a annoncé mercredi la protection civile.

Le sud de l'Europe fait face à de nombreux incendies (archives). sda

Keystone-SDA ATS

La victime «travaillait pour une entreprise recrutée par la municipalité de Mirandela» pour «aider dans les opérations de lutte contre les incendies», a indiqué à l'AFP le commandant Paulo Santos, de l'Autorité nationale de la protection civile (ANEPC).

Selon M. Santos, cet homme était âgé de 75 ans, mais la mairie de la commune où a eu lieu l'accident a assuré à l'AFP qu'il avait en réalité 65 ans.

Mardi, les incendies ont en outre fait une quinzaine de blessés dont un grave, un garde forestier de 45 ans brûlé dans un incendie à Sabugal (centre), où ont opéré les deux avions envoyés par la Suède dans le cadre du mécanisme de Protection Civile de l'Union Européenne.

Quatre grands incendies

Le Portugal lutte toujours mercredi contre quatre grands incendies, dont les plus complexes sévissent dans le nord et le centre du pays. Plus de 2600 pompiers appuyés par une vingtaine d'avions et d'hélicoptères sont déployées. Dans le centre du pays, le brasier d'Arganil, qui fait rage depuis une semaine, mobilise à lui seul plus de 1600 pompiers.

Au Portugal, les critiques sur la gestion des incendies s'intensifient et l'opposition réclame des explications au gouvernement. Le Premier ministre Luis Montenegro, qui a assisté mardi matin à Covilha (centre) aux obsèques d'un pompier mort dimanche, y a été pris à parti par des habitants.

Le secrétaire d'État à la Protection civile, Rui Rocha, a reconnu qu'il a pu y avoir «une certaine désorganisation ponctuelle» en raison de «la complexité du terrain d'intervention» lors d'un entretien mardi à la télévision Sic Noticias.

Plus de 261'000 hectares brûlés

Mais le gouvernement a assuré qu'il évaluait «depuis le premier jour» les dégâts causés par les incendies pour identifier rapidement les pertes et mettre en place rapidement des aides nécessaires aux populations touchées.

Selon les données du Système Européen d'Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS), un indicateur de l'observatoire européen Copernicus, plus de 261'000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année au Portugal, contre 143'000 sur l'ensemble de l'année 2024.

En 2017, plus de 563'000 hectares avaient brûlé, notamment lors d'incendies dévastateurs qui avaient fait 119 morts.