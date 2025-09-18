  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je n'ai rien oublié» Au procès Péchier, le «calvaire» de victimes présumées, soulagées d'être vivantes

Alix Maillefer

18.9.2025

Ils ont survécu à un arrêt cardiaque au bloc opératoire, dû à un empoisonnement. Huit ans après, deux des victimes présumées de l'anesthésiste Frédéric Péchier ont témoigné jeudi devant la cour d'assises du Doubs de leurs séquelles, de leurs questionnements, et de leur refus de s'apitoyer.

Procès du Dr Péchier : tueur en série ou innocent ?

Procès du Dr Péchier : tueur en série ou innocent ?

L'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, qui doit être jugé à partir de lundi à Besançon pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, a des «arguments forts» à faire valoir pour défendre son innocence et ne se sent «pas responsable» de la détress

08.09.2025

18.09.2025, 19:01

Sandra Simard, qui avait 36 ans le jour du drame - survenu alors qu'elle avait été hospitalisée pour une simple opération du dos -, affirme aujourd'hui vivre «comme dans le corps d'une vieille personne».

«Je me suis endormie le 11 janvier (2017) au matin et je me suis réveillée le 16, intubée, attachée et perdue», a raconté avec douceur cette femme discrète aux longs cheveux auburn.

Les jours suivants sont «très traumatisants», «personne ne peut donner d'explication à mon arrêt cardiaque», se souvient-elle. Ses trois enfants viennent la voir à l'hôpital. «Dans mon délire paranoïaque, je leur ai dit au revoir comme si je ne les reverrais jamais. Ça a été la chose la plus difficile que j'aie eue à vivre», ajoute la témoin, dans le silence ému de la salle d'audience.

Finalement, un enquêteur annonce l'impensable: «un produit toxique est passé dans mes veines».

Frédéric Péchier, qui n'était pas chargé de son anesthésie mais qui a participé à sa réanimation, sera interpellé pour ces faits en mars 2017. Il comparaît aujourd'hui devant les assises à Besançon pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, entre 2008 et 2017, des faits dont il se dit innocent.

France. «Je ne suis pas responsable de la détresse» des victimes, affirme le Dr Péchier avant son procès

France«Je ne suis pas responsable de la détresse» des victimes, affirme le Dr Péchier avant son procès

- «Le mépris autant que la seringue»  -

Plus de huit ans après les faits, «je n'ai rien oublié de ces moments», affirme encore Mme Simard, évoquant «les hallucinations, la paranoïa, la peur, un sternum fracturé par un massage cardiaque...»

Désormais, «je vis comme dans le corps d'une vieille personne», poursuit la victime présumée, qui a été en arrêt maladie pendant deux ans et demi. Elle garde des «séquelles neurologiques», «d'importants problèmes de mémoire, de fatigue, d'intolérance au bruit».

«Toute ma vie a été remise en cause. Malgré tout, j'estime ne pas avoir le droit de me plaindre, parce que je suis en vie, contrairement à beaucoup d'autres personnes».

La quadragénaire, qui dit avoir respecté «la présomption d'innocence» pendant toute la procédure, ressent un «mépris» de l'accusé pour les victimes présumées. Et «le mépris blesse autant que la seringue qui vous empoisonne».

Lui succède à la barre celui qui se définit comme «le dernier de la liste» des 30 victimes présumées. Jean-Claude Gandon, 78 ans aujourd'hui, grand-père aux cheveux blanc coupés courts, refuse également de se «plaindre».

Le 20 janvier, soit neuf jours après l'arrêt cardiaque de Mme Simard, il est victime d'un empoisonnement aux anesthésiques locaux pendant une opération de la prostate. Il sera réanimé à la clinique.

C'est la seule victime présumée dont l'anesthésie est prise en charge directement par le docteur Péchier.

Jugé pour empoisonnements. Une collègue du Dr Péchier a été «choquée» par l'anesthésiste

Jugé pour empoisonnementsUne collègue du Dr Péchier a été «choquée» par l'anesthésiste

- «Pilori médiatique» -

Un «cas alibi», selon les enquêteurs, qui soupçonnent l'accusé d'avoir empoisonné son propre patient, pour ne pas apparaître comme le seul anesthésiste à ne pas avoir été visé par un acte malveillant, alors qu'une enquête pour empoisonnement avait été ouverte concernant Mme Simard.

«Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir ce qui s'est passé», souligne le retraité.

En fin d'après-midi, c'est au tour d'un ancien collègue de l'accusé de venir témoigner. Le Dr Sylvain Serri a même été son ami, mais Frédéric Péchier, qui a toujours clamé son innocence, l'a accusé pendant l'instruction d'être l'empoisonneur.

«J'ai subi un véritable pilori médiatique», commente l'intéressé devant la cour.

En 43 ans de pratique professionnelle, «c'est la première fois que je vois un accusé désigner une autre personne comme étant le criminel», fustige l'avocate générale Thérèse Brunisso.

Le fait que le Dr Serri ait eu «de multiples cas» d'empoisonnement parmi ses patients, «dont trois mortels», le «dédouane», alors que le Dr Péchier n'en a subi qu'un, «celui de M. Gandon», observe-t-elle.

L'accusé comparaît libre, mais risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Le verdict est attendu le 19 décembre.

Les plus lus

Pro-Israéliens et pro-Palestiniens manifestent entre calme et heurts avec la police
Les révélations explosives de la légende du tennis Björn Borg !
Trump saisit la Cour suprême pour révoquer une gouverneure
Drame en France : un bébé meurt de froid à l'hôpital, ses parents réclament justice
Un homme armé d'une machette abattu près d'une école