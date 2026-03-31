Au zoo de Vienne, une antilope tuée par balle en pleine nuit

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le tireur en fuite Au zoo de Vienne, une antilope tuée par balle en pleine nuit

Basile Mermoud

31.3.2026

Le zoo de Schönbrunn à Vienne, en Autriche, s'est indigné mardi de la mort d'une de ses jeunes antilopes cervicapres, reconnaissables à leurs grandes cornes torsadées chez les mâles, abattue par un tireur inconnu.

Ce zoo, situé dans l'enceinte du palais impérial de Schönbrunn, a attiré près de deux millions de visiteurs en 2024 (archives).
Ce zoo, situé dans l'enceinte du palais impérial de Schönbrunn, a attiré près de deux millions de visiteurs en 2024 (archives).
IMAGO/Volker Preußer

Agence France-Presse

31.03.2026, 19:21

31.03.2026, 19:22

«La sécurité des personnes et des animaux est notre bien le plus précieux et nous faisons tout pour garantir le plus haut niveau de sécurité», a déclaré à l'agence APA le directeur du parc, Stephan Hering-Hagenbeck. Le tir a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche vers trois heures du matin depuis l'extérieur de l'enclos, selon le zoo.

Une soigneuse a découvert l'antilope morte et un vétérinaire a procédé à une autopsie, au cours de laquelle une blessure présumée par balle a été constatée. Les faits ont été signalés lundi par les responsables du parc animalier à la police et une enquête en raison du soupçon de cruauté envers les animaux a été ouverte, en vertu du code pénal autrichien.

Retour en Chine. A Tokyo, des admirateurs font leurs adieux aux deux pandas

Retour en ChineA Tokyo, des admirateurs font leurs adieux aux deux pandas

Ce zoo, situé dans l'enceinte du palais impérial de Schönbrunn, a attiré près de deux millions de visiteurs en 2024. Originaire d'Asie du sud, l'antilope cervicapre est commune en captivité.

Les plus lus

Ella quitte la Suisse pour le Vietnam… mais le rêve vacille
Suivez le choc Norvège - Suisse en direct
Lili Hinstin, ex-directrice artistique du Festival de Locarno, est décédée à 48 ans
Au zoo de Vienne, une antilope tuée par balle en pleine nuit
Harcèlement au CHUV : 155 signalements depuis juillet dernier
Plus de 10'000 départs en 2025 : toujours plus de Suisses vivent à l'étranger