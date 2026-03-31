Au zoo de Vienne, une antilope tuée par balle en pleine nuit

Le zoo de Schönbrunn à Vienne, en Autriche, s'est indigné mardi de la mort d'une de ses jeunes antilopes cervicapres, reconnaissables à leurs grandes cornes torsadées chez les mâles, abattue par un tireur inconnu.

Ce zoo, situé dans l'enceinte du palais impérial de Schönbrunn, a attiré près de deux millions de visiteurs en 2024 (archives). IMAGO/Volker Preußer

Agence France-Presse Basile Mermoud

«La sécurité des personnes et des animaux est notre bien le plus précieux et nous faisons tout pour garantir le plus haut niveau de sécurité», a déclaré à l'agence APA le directeur du parc, Stephan Hering-Hagenbeck. Le tir a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche vers trois heures du matin depuis l'extérieur de l'enclos, selon le zoo.

Une soigneuse a découvert l'antilope morte et un vétérinaire a procédé à une autopsie, au cours de laquelle une blessure présumée par balle a été constatée. Les faits ont été signalés lundi par les responsables du parc animalier à la police et une enquête en raison du soupçon de cruauté envers les animaux a été ouverte, en vertu du code pénal autrichien.

Ce zoo, situé dans l'enceinte du palais impérial de Schönbrunn, a attiré près de deux millions de visiteurs en 2024. Originaire d'Asie du sud, l'antilope cervicapre est commune en captivité.