Après les dernières intempéries, la situation s'est aussi normalisée dans le Chablais vaudois: le Rhône a retrouvé un débit normal dimanche et l’alerte a été levée. Aucun dégât matériel ou humain n'a été constaté dans le canton de Vaud.

Le secteur de la digue se situant entre le pont de St-Triphon et l’embouchure de la Gryonne dans le fleuve, actuellement en travaux, a été particulièrement surveillé. VP

ATS

Actuellement, d’importantes quantités de bois sont en train d’être évacuées au niveau du barrage flottant à l’embouchure du Rhône, dans le Lac Léman, a indiqué dimanche la cellule de crise du canton de Vaud, mobilisée depuis vendredi.

Au plus fort des événements dans la nuit de vendredi à samedi, une hausse des débits du Rhône et des cours d’eau latéraux a atteint son pic avec plus de 1000m3/seconde.

Une centaine de pompiers ont été mobilisés, soutenus par un drone. Cette surveillance terrestre et aérienne a été active cette nuit-là et pendant la journée de samedi.

Le secteur de la digue se situant entre le pont de St-Triphon et l’embouchure de la Gryonne dans le fleuve, actuellement en travaux, a été particulièrement surveillé.

bu, ats