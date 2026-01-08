  1. Clients Privés
«Malentendu» Aucun journaliste déguisé en médecin n'a tenté de s'introduire à l'hôpital

Valérie Passello

8.1.2026

Les propos du directeur de l'Hôpital du Valais laissant entendre que des journalistes en blouse blanche auraient tenté de pénétrer dans l'établissement à la suite du drame de Crans-Montana seraient un «malentendu». Explications.

Aucun journaliste ne s'est déguisé en médecin pour s'introduire à l'Hôpital du Valais après le drame de Crans-Montana. (image d'illustration)
Aucun journaliste ne s'est déguisé en médecin pour s'introduire à l'Hôpital du Valais après le drame de Crans-Montana. (image d'illustration)
Keystone

Valérie Passello

08.01.2026, 11:05

08.01.2026, 11:20

Les réactions outrées n'ont pas tardé à se faire entendre à la suite des propos tenus par le directeur de l'Hôpital du Valais Eric Bonvin, dans une interview à la «Sonntagszeitung» dimanche dernier.

On y apprenait que des journalistes vêtus de blouses blanches avaient tenté de s'introduire à l'hôpital pour essayer de rencontrer les victimes de la tragédie de Crans-Montana. Outre le public, de nombreux journalistes ont eux-mêmes dénoncé cette entrave à la déontologie du métier.

Or, il n'en est rien, apprend-on dans le «Blick». Eric Bonvin s'est entretenu avec un journaliste du groupe Tamedia durant une quarantaine de minutes et a relu l'article avant parution, en allemand. Mais il y aurait eu «un malentendu», communique l'Hôpital du Valais.

Drame de Crans-Montana. A Zurich, les victimes traitées avec de la peau de donneurs décédés

Drame de Crans-MontanaA Zurich, les victimes traitées avec de la peau de donneurs décédés

Des journalistes déguisés en médecins ont bel et bien tenté d'entrer dans l'hôpital... mais en 2012, à la suite de l'accident de car du tunnel de Sierre. Le directeur général de l'hôpital expliquait justement que cette fois-ci, un service de sécurité avait été mis en place, pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise. Mais il se serait exprimé «de manière ambigüe», juge Tamedia dans l'article du «Blick».

Responsabilité assumée

Le communiqué de l'Hôpital du Valais précise en outre: «Ces derniers jours, un seul cas limite a été constaté: un journaliste, accompagné d'un proche d'un patient, a tenté d'entrer dans un service hospitalier. Il n'y a en revanche pas eu d'usurpation d'identité, ni de comportement déplacé tel que cela a pu être suggéré».

La réaction n'a hélas pas été assez rapide pour éviter un effet boule de neige et la reprise de cette fausse information par tous les médias, y compris blue News. 

«J'ai validé le texte, donc je prends la responsabilité du malentendu. Des mots, que je ne me souviens pas avoir dit ou non, m'ont échappé à la relecture», a encore justifié Eric Bonvin le 7 janvier.

