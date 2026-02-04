Air India a annoncé mercredi avoir terminé l'inspection des interrupteurs d'alimentation en kérosène de sa flotte de 33 Boeing 787, sans avoir remarqué de problème, deux jours après avoir immobilisé un appareil en raison d'un possible défaut.

Keystone-SDA ATS

La compagnie aérienne, filiale du conglomérat Tata Group, avait immobilisé lundi un Boeing 787-8 Dreamliner après qu'un pilote avait signalé un possible défaut sur l'interrupteur d'alimentation en carburant (FCS).

Ces contrôles ont eu lieu alors que les autorités indiennes poursuivent leur enquête sur le crash en juin d'un 787 Dreamliner ayant coûté la vie à 260 personnes peu après le décollage.

Mercredi, la compagnie aérienne a affirmé qu'"aucun problème n'a été identifié lors de ces contrôles».

«Nous saluons le travail de surveillance proactif de l'autorité de régulation, la Direction générale de l'aviation civile (DGCA), qui a mené des inspections indépendantes et a par la suite validé le FCS», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

«La sécurité de nos passagers et de notre équipage demeure la priorité absolue d'Air India».

La DGCA a estimé mardi qu'une mauvaise manipulation de l'interrupteur d'alimentation, qui régule l'alimentation en carburant des moteurs de l'avion, était à l'origine de l'incident survenu lundi, et non une panne mécanique.

Elle a conseillé à la compagnie aérienne de renforcer la formation de son équipage aux procédures recommandées par Boeing.

Un Boeing 787 Dreamliner d'Air India, à destination de Londres, s'était écrasé peu après son décollage d'Ahmedabad en juin, tuant 241 personnes à bord et 19 personnes au sol.

L'inspection du dispositif de verrouillage des interrupteurs de commande de carburant de l'appareil après l'accident n'a révélé aucun problème.

Selon un rapport préliminaire du Bureau indien d'enquêtes sur les accidents d'aviation (AAIB) l'alimentation en carburant des moteurs de l'avion a été coupée quelques instants avant l'impact, ce qui soulève des questions quant à une possible erreur de pilotage.

Deux importantes associations de pilotes de ligne indiens, ainsi que le père d'un des pilotes décédés, ont rejeté l'hypothèse d'une erreur humaine. Les autorités indiennes n'ont pas encore publié de rapport final sur l'accident.