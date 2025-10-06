  1. Clients Privés
Travaux Aucun train ce week-end entre Viège et Brigue

ATS

6.10.2025 - 15:06

Des bus circuleront à la place des trains ce week-end entre Viège et Brigue (VS). L'interruption du trafic ferroviaire est liée aux travaux de construction d'un nouveau pont ferroviaire sur la Saltina, indiquent lundi les CFF.

Aucun train ne circulera ce week-end entre Brigue et Viège (archives).
Aucun train ne circulera ce week-end entre Brigue et Viège (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.10.2025, 15:06

06.10.2025, 15:30

Arrivés en fin de vie, deux ponts sur la rivière Saltina doivent être remplacés au niveau de l'hôpital de Brigue. A la place, les CFF construisent un nouvel ouvrage plus grand et pouvant supporter les deux voies. Les travaux ont commencé mi-2025 et devraient durer jusqu'à fin 2026.

Ce week-end, les trains ne circuleront plus entre vendredi 22h00 et dimanche jusqu'à la fin du service. Les trains grandes lignes (IR90, IR95, IC6, IC8) sont remplacés par des bus entre Viège et Brigue, ce qui allongera le parcours d'une demi-heure. En trafic régional (R91), les trains sont également remplacés par des bus. L'horaire normal reprendra dès le premier train lundi.

