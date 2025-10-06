  1. Clients Privés
Travaux Aucun train samedi entre Chavornay et Yverdon

ATS

6.10.2025 - 14:10

En raison de travaux en gare d'Ependes (VD), les trains ne circuleront pas samedi 11 octobre entre Chavornay et Yverdon. Ils seront remplacés par des bus. Dimanche, certains trains passeront à nouveau, mais avec un horaire modifié. Pour les voyageurs qui passeront dans la région ce week-end, les CFF recommandent de consulter l'horaire.

Les trains ne circuleront pas samedi entre Chavornay et Yverdon (photo d'illustration).
Les trains ne circuleront pas samedi entre Chavornay et Yverdon (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

06.10.2025, 14:10

06.10.2025, 14:14

Ces travaux visent au renouvellement de voies et d'aiguillages. Ils doivent améliorer les accès et la sécurité des quais à Ependes, mais aussi mettre la gare en conformité avec la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées, indiquent lundi les CFF dans un communiqué.

Une deuxième phase du chantier est programmée pour l'été prochain et nécessitera de nouvelles adaptations du trafic. Le coût total des travaux s'élève à 11,5 millions de francs, financés dans le cadre de la convention de prestations entre les CFF et l'Office fédéral des transports.

