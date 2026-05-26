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Drame de Crans-Montana Audition en mode confrontation pour le couple Moretti le 5 juin

ATS

26.5.2026 - 16:52

Jacques Moretti ne sera pas le seul des 14 prévenus du drame de Crans-Montana à se présenter devant le pool de procureures en charge de l'affaire, le vendredi 5 juin prochain. Son épouse, Jessica, a également été convoquée pour une audition en mode confrontation.

Jacques et Jessica Moretti seront tous les deux entendus le 5 juin prochain à Sion (photo d'archives).
Jacques et Jessica Moretti seront tous les deux entendus le 5 juin prochain à Sion (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

26.05.2026, 16:52

26.05.2026, 17:05

Pour la première fois depuis le début de l'affaire de l'incendie du bar «Le Constellation» le 1er janvier dernier – qui a fait 41 morts et 115 blessés -, deux prévenus seront interrogés selon le monde dit de la confrontation, a confirmé, mardi à Keystone-ATS, la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud, revenant sur une information du Tages-Anzeiger.

Selon le Ministère public (MP), ce type d'audition peut se dérouler sous trois formes: on pose une même question à chaque accusé et chacun y répond; on interroge un premier prévenu sur l'ensemble d'une thématique puis le second accusé répond; on peut aussi privilégier des réponses davantage en mode ping-pong, selon les explications données par les personnes inculpées.

Cette double confrontation se tiendra au campus Energypolis à Sion, en présence des avocats des différentes parties qui pourront, tous, interroger le couple français.

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Une autre audition prévue

Deux jours avant les Moretti, l'ancien conseiller communal de Chermignon chargé des constructions (en poste entre 2013 et 2016) répondra, lui aussi, aux questions du Ministère public valaisan.

Quant au 14e prévenu – un employé actuel de la commune de Crans-Montana dans le domaine des constructions -, sa première audition devant le MP n'a pas encore été fixée. A l’époque, il occupait un poste similaire, mais pour la commune de Chermignon. En 2015, il a ainsi suivi de près les travaux qui ont eu lieu au bar «Le Constellation», lors de l'arrivée des Moretti sur le Haut-Plateau.

Cinq hommes politiques passés ou présents

Tous les prévenus sont poursuivis pour homicide par négligence, incendie par négligence et lésions corporelles graves par négligence. Il s'agit du couple Moretti, de cinq actuels ou anciens hommes politiques et de sept anciens ou actuels salariés de l'ancienne commune de Chermignon ou de Crans-Montana.

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