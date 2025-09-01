La police australienne a annoncé avoir arrêté lundi un homme entré de force dans l'enceinte du consulat russe de Sydney avec une voiture.

Des inspecteurs de police et des agents de la police fédérale australienne quittent les lieux d'un accident de voiture devant le consulat russe à Sydney, en Australie, le lundi 1er septembre 2025. (Bianca De Marchi/AAP Image via AP) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré avoir été appelée au consulat russe après des signalements indiquant qu'un véhicule non autorisé était garé dans une allée.

Les agents ont tenté de parler au conducteur, qui a ensuite fait «entrer de force son véhicule» sur le périmètre du consulat, a dit la police dans un communiqué.

L'homme de 39 ans a été arrêté et coopère avec la police, a ajouté la même source.

Des images d'une voiture blanche avec deux vitres brisées, garée à côté d'un drapeau russe sur la pelouse du consulat ont été publiées par les médias locaux.