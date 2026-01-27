  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Australie Feux et températures infernales: des centaines de personnes doivent évacuer

ATS

27.1.2026 - 09:38

Les pompiers australiens ont ordonné mardi l'évacuation de centaines d'habitants menacés par la propagation d'incendies dans le sud-est. Cela en pleine vague de chaleur qui a fait grimper les températures à des niveaux record localement.

Six incendies importants sont actuellement recensés dans l'Etat de Victoria, notamment dans les Otways, un secteur au sud-ouest de Melbourne connu pour ses forêts d'eucalyptus peuplées de koalas à proximité de la très touristique Great Ocean Road.
Six incendies importants sont actuellement recensés dans l'Etat de Victoria, notamment dans les Otways, un secteur au sud-ouest de Melbourne connu pour ses forêts d'eucalyptus peuplées de koalas à proximité de la très touristique Great Ocean Road.
ATS

Keystone-SDA

27.01.2026, 09:38

27.01.2026, 10:30

Une chaleur suffocante s'est abattue sur plusieurs régions de l'est et du sud du pays-continent, en particulier sur l'Etat de Victoria, dont la capitale Melbourne accueille actuellement l'Open d'Australie de tennis.

Ces températures, couplées à des vents chauds, ont créé des conditions propices à la multiplication des feux de brousse, comme cela avait déjà été le cas lors de l'«été noir» de la fin 2019 et du début 2020.

Eucalyptus peuplés de koalas

Six incendies importants sont actuellement recensés dans l'Etat, notamment dans les Otways, un secteur au sud-ouest de Melbourne connu pour ses forêts d'eucalyptus peuplées de koalas à proximité de la très touristique Great Ocean Road.

Les autorités ont appelé les habitants de quatre villes de la zone, ainsi que de trois communes rurales à proximité, à évacuer de toute urgence face à la propagation des flammes.

«Les pompiers sur le terrain vont désormais commencer à vraiment ressentir la chaleur qui monte, et ils vont aussi vraiment remarquer que les vents se renforcent», a averti le chef des pompiers locaux, Jason Heffernan, sur le média public ABC.

Près de 50 degrés

Dans le nord-ouest de l'Etat, le thermomètre a grimpé jusqu'à 48,9°C dans les localités rurales de Walpeup et Hopetoun, du jamais vu pour l'Etat de Victoria, selon des données préliminaires des services météorologiques.

A Melbourne, la température a approché 43°C et la chaleur a conduit les organisateurs de l'Open d'Australie à fermer le toit de la Rod Laver Arena. Les matches comptant pour les tournois de double et juniors, programmés sur les courts annexes sans toit, ont été interrompus.

Dizaines de milliers d'hectares déjà détruits

Début janvier, des feux de brousse avaient déjà ravagé des dizaines de milliers d'hectares au nord de Melbourne.

Le climat australien s'est réchauffé en moyenne de 1,51°C depuis 1910, indiquent les chercheurs. Ce changement a entraîné une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, dans les terres comme en mer.

Les plus lus

Le long calvaire d'Isabelle Nanty: «Je suis arrogante avec la mort»
Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule
Valais: une fausse guide de montagne emmenait ses clients à 4000 m
Groenland: ce milliardaire qui souffle à l'oreille de Trump
Qui est Kristi Noem, cette ministre de Trump sous le feu des critiques ?
Trente morts aux États-Unis à cause du froid polaire