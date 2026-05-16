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Désastres et accidents Australie: homme dans un état critique après une attaque de requin

ATS

16.5.2026 - 05:28

L'attaque s'est produite peu après 10h00 au large de l'île de Rottnest, près de Perth (archives).
L'attaque s'est produite peu après 10h00 au large de l'île de Rottnest, près de Perth (archives).
ATS

Un homme d'une trentaine d'années se trouvait samedi dans un état critique à la suite d'une attaque de requin en Australie-Occidentale, ont indiqué les services de secours locaux. L'incident s'est produit peu après 10h00 au large de l'île de Rottnest, près de Perth.

Keystone-SDA

16.05.2026, 05:28

«L'hélicoptère de secours est sur place, avec la police et des services d'urgence de l'île», a déclaré un porte-parole de la section locale de l'organisation St. John Ambulance.

Près de 1300 incidents impliquant des requins ont été recensés en Australie depuis 1791, dont plus de 260 ont entraîné la mort, selon une base de données répertoriant les rencontres entre ces prédateurs et les humains. La dernière victime en date est un garçon de 12 ans décédé après avoir été attaqué par un requin dans la baie de Sydney en janvier.

Cette attaque était la troisième meurtrière à Sydney depuis septembre. Elle avait été suivie de trois autres, non létales, dans les 48 heures suivantes dans l'Etat de Nouvelles-Galles du Sud, poussant les secouristes à appeler la population à éviter les plages.

Les scientifiques australiens estiment que la surfréquentation des eaux et la hausse des températures des océans modifient les schémas migratoires des requins, ce qui pourrait contribuer à une augmentation des attaques.

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