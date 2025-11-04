Une Australienne, reconnue coupable d'avoir tué trois membres de sa belle-famille en mélangeant des champignons vénéneux à leur repas, a fait appel, ont rapporté des médias locaux lundi soir. Le procès avait été particulièrement suivi.

Le boeuf Wellington, une spécialité culinaire britannique, contenait des amanites phalloïdes (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Erin Patterson a été condamnée cette année à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre des parents de son mari et de la tante de ce dernier, ainsi que de tentative de meurtre sur l'oncle de son époux lors d'un repas à son domicile du sud-est australien en 2023.

Elle leur avait servi un boeuf Wellington, une spécialité de la cuisine anglaise, préparé avec des amanites phalloïdes – un des champignons vénéneux les plus mortels de la planète, responsables de 90% de tous les décès dus à la consommation de champignons vénéneux.

Plusieurs médias locaux, dont le diffuseur public ABC et le quotidien Sydney Morning Herald, ont annoncé lundi soir que la quinquagénaire avait fait appel et que la Cour d'appel l'avait déclaré recevable.

Lors de son procès de plus de deux mois, l'Australienne a soutenu que l'empoisonnement de ses proches avait été accidentel.