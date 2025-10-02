  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Australie La meurtrière aux champignons vénéneux va faire appel

ATS

2.10.2025 - 04:53

Une Australienne reconnue coupable d'avoir mortellement empoisonné trois membres de sa belle-famille avec un boeuf Wellington aux champignons vénéneux va faire appel, a indiqué son avocat jeudi. Elle a écopé en septembre de la prison à vie.

Le boeuf Wellington, une spécialité culinaire britannique, contenait des amanites phalloïdes (archives).
Le boeuf Wellington, une spécialité culinaire britannique, contenait des amanites phalloïdes (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.10.2025, 04:53

02.10.2025, 06:49

Erin Patterson, 51 ans, avait été reconnue coupable en juillet du meurtre des parents de son mari et de la tante de ce dernier, ainsi que de tentative de meurtre sur l'oncle de son époux lors d'un repas à son domicile en 2023. Le boeuf Wellington contenait des amanites phalloïdes, l'un des champignons vénéneux les plus dangereux.

Son avocat a déclaré lors d'une audience à la cour suprême de Victoria jeudi que sa cliente avait l'intention de «faire appel de la condamnation», sans plus de précision.

Tout au long de son procès très médiatisé de plus de deux mois, l'Australienne avait affirmé que le plat avait été empoisonné accidentellement. Mais un jury composé de 12 personnes l'a condamnée en première instance à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 33 ans.

Les plus lus

Des médecins qui n'ont plus le droit d'exercer à l'étranger sont actifs en Suisse
Nobel de la paix: quelles sont les réelles chances de Trump?
État d'urgence à Munich – Ce que l'on sait et ce que l'on ignore encore
«Le chiffre de 4,4% officiellement annoncé est en deçà de la réalité»
«Elle vivait l'enfer à la maison», «Son mari l'épiait tous les jours»
Le PSG couche le Barça dans le duel des costauds !