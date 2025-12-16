Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu visite mardi à l'hôpital au «héros» de la plage de Bondi, Ahmed al Ahmed, qui a interrompu la fusillade la plus meurtrière que le pays ait connu depuis des décennies.

«Au moment où nous avons été témoins d'actes maléfiques, il brille comme un exemple de la force de l'humanité», a salué le Premier ministre. (image d'illustration) AFP

Keystone-SDA ATS

Dimanche soir, alors qu'une foule était rassemblée sur cette plage de Sydney pour la fête juive de Hanouka, un père et son fils ont ouvert le feu pendant une dizaine de minutes, tuant 15 personnes et en blessant 42 autres.

Des images montrent Ahmed al Ahmed, un vendeur de fruits, se glisser entre des voitures garées pendant la fusillade, avant d'arracher son fusil à l'un des assaillants. Il a rapidement été salué en «héros» par les dirigeants australiens et étrangers, d'Anthony Albanese à Donald Trump.

«Il allait s'acheter un café et s'est retrouvé face à des gens qui se faisaient tirer dessus», raconte M. Albanese après une visite au chevet de M. Ahmed. «Il a décidé d'agir, et son courage est une source d'inspiration pour tous les Australiens.»

L'homme a été touché plusieurs fois à l'épaule après s'être battu avec l'un des assaillants. M. Albanese rapporte qu'il devra «subir une nouvelle intervention chirurgicale» mercredi.

«Au moment où nous avons été témoins d'actes maléfiques, il brille comme un exemple de la force de l'humanité», a salué le Premier ministre. «Nous sommes un pays courageux. Ahmed al Ahmed incarne ce que notre pays a de meilleur.»

Collecte de fonds

Alité, des tubes dans le nez, M. Ahmed a brièvement remercié en arabe les personnes le soutenant, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux mardi matin.

«J'apprécie les efforts de chacun (...). Puisse Allah vous récompenser et vous accorder le bien être», a-t-il déclaré, selon une traduction (en anglais) fournie par la chaîne publique turque TRT World.

Ce père de deux enfants, originaire de Syrie, vit en Australie depuis plus de 10 ans, selon les médias locaux.

Sa mère a déclaré lundi au média australien ABC qu'elle n'avait cessé de «culpabiliser et de pleurer» lorsqu'elle a reçu l'appel lui annonçant que son fils avait été blessé par balle dans «un accident». «Nous prions pour que Dieu le sauve», dit-elle.

Une collecte de fonds en ligne a récolté plus de 1,9 million de dollars australiens (1,1 million d'euros) de dons pour couvrir les frais médicaux de M. Ahmed.