Australie : plus de 100'000 blattes de contrebande saisies à Sydney

Des agents de protection de la faune sauvage ont démantelé un élevage clandestin comptant plus de 100'000 blattes près de Sydney, pour une valeur marchande d'environ 112'000 francs, a annoncé vendredi le ministère australien de l'Environnement.

Les blattes Dubia sont élevées pour servir de collation aux lézards de compagnie. Ministère australien de l'Environnement

Keystone-SDA ATS

Ces insectes ont été découverts lors d'un raid mené chez un éleveur dans la ville de Bathurst, à l'ouest de Sydney, a précisé le ministère. Sur place, ils ont trouvé des blattes de Madagascar, aussi appelées «blattes souffleuses» en raison de leur mécanisme de défense bruyant, ainsi que des blattes Dubia, élevées pour servir de collation aux lézards de compagnie.

Des photos montrent l'une des blattes de Madagascar saisies, presque assez grande pour recouvrir entièrement la paume de la main d'un adulte.

Ministère australien de l'Environnement

«Nous prenons très au sérieux notre mission de protection de la biodiversité unique de l'Australie, ainsi que les infractions à la législation nationale sur l'environnement», a réagi un porte-parole du ministère de l'Environnement.

«Nous constatons un élevage et un commerce illégaux de blattes exotiques, et nous mettons en garde les animaleries ainsi que les propriétaires d'animaux de compagnie», a-t-il ajouté.

Le ministère a estimé la valeur de ces insectes à environ 200'000 dollars australiens (environ 112'000 francs). Les autorités ont désormais la tâche peu enviable d'euthanasier ces bêtes rampantes.