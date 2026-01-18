  1. Clients Privés
Australie Un adolescent gravement blessé par un requin

ATS

18.1.2026 - 12:21

Un adolescent a été blessé dimanche par un requin alors qu'il nageait dans le port de Sydney, le laissant dans un état critique avec de graves blessures aux jambes, selon la police de Nouvelle-Galles-du-Sud.

Plus de 1280 incidents impliquant des requins en Australie ont été recensés depuis 1791 (photo d'archives).
Plus de 1280 incidents impliquant des requins en Australie ont été recensés depuis 1791 (photo d'archives).
Mark Baker/AP/dpa

Keystone-SDA

18.01.2026, 12:21

Le prédateur a mordu le garçon, âgé d'environ 13 ans, en fin d'après-midi au large de Shark Beach, a-t-on précisé de même source. «Les blessures sont compatibles avec celles causées par un grand requin», a déclaré la police dans un communiqué.

Quelques minutes après avoir été alertés de l'incident, des agents ont extrait l'adolescent de l'eau, au large de la plage du port dans le quartier de Vaucluse, à l'est de Sydney, a précisé la police.

Les agents ont prodigué les premiers soins au garçon pour des blessures «graves» aux jambes pendant qu'il se trouvait à bord d'un bateau de la police en lui appliquant deux garrots. L'adolescent a ensuite été transporté au Sydney Children's Hospital, dont les médecins l'ont déclaré dans un état critique.

«Il est conseillé aux nageurs d'éviter d'entrer dans les eaux à proximité pour le moment», a souligné la police.

Schémas migratoires perturbés

Plus de 1280 incidents impliquant des requins en Australie ont été recensés depuis 1791, dont plus de 250 ont entraîné la mort des personnes mordues, selon une base de données détaillant les interactions entre humains et requins.

Des eaux de plus en plus fréquentées et la hausse des températures océaniques, qui semblent influer sur les schémas migratoires des requins, pourraient contribuer à une augmentation des attaques malgré la surpêche qui appauvrit certaines espèces, selon des scientifiques.

En septembre dernier, un grand requin blanc avait tué un surfeur sur une plage très fréquentée du nord de Sydney. Deux mois plus tard, un requin-bouledogue avait tué une femme qui nageait au large d'une plage isolée au nord de Sydney.

